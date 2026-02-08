得利影視三箭齊發，拓展歐洲頂級酒款新商機。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕中環（2323）集團旗下得利影視（6144）宣布，今年除持續深耕影音內容發行外，也積極拓展文化產業、酒品新事業，期待能推升營收動能。

得利影視指出，影音內容發行方面，憑藉獨家版權優勢強化串流平台策略聯盟，投資具潛力影視作品，同步加速數位通路拓展；至於文化產業方面，TSUTAYA BOOKSTORE信義店、台中市政店與WIRED TOKYO深化文化策展與餐飲融合，持續強化市場影響力，同時推動「蒔年一晌」選物平台，結合生活美學行銷、拓展多元品項。

酒品事業則多所斬獲，得利影視指出，去年參與9場國際酒展，今年重點方向包括引進斯洛伐克馬帝薩克酒莊、全球限量版酒品，並規劃酒品快閃活動，攜手多間藝展合作品酒，進一步提升品牌能見度，同時獨家代理法國聖朵波緹香氛品牌進駐誠品據點，藉由文化空間與生活美學結合，強化市場滲透。

得利影視解釋，近年來引進多款榮獲國際金獎的歐洲頂級酒莊限量珍釀，包括比利時「RoomeR接骨木花酒」、匈牙利潘儂托卡伊酒莊「帝王貴腐酒」、斯洛伐克馬帝薩克酒莊「特拉米特釀白葡萄酒」、「SEKT珍藏氣泡酒」，以及Prestige Gold系列「金尊麗絲玲白葡萄酒」，期待能推動營收獲利持續向上。

