宏都拉斯總統阿斯夫拉會晤川普 照片曝光了

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普支持的宏都拉拉斯總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）1月27日上任後，8日在海湖莊園會晤川普，川普在社群平台發文大讚阿斯夫拉與他擁有許多相同的「美國優先」價值觀，2國在安全領域有著緊密的合作關係，共同打擊販毒集團，並將非法移民和幫派成員遣返回國。

川普在「Truth Social」發文稱，「我在海湖莊園與我的朋友、宏都拉斯總統阿斯夫拉舉行一次非常重要的會晤。能夠支持阿斯夫拉的競選活動，我深感榮幸。在我給予他強而有力的

支持之後，他贏得了選舉。」

川普強調，阿斯夫拉與其擁有許多相同的美國優先價值觀，雙方在安全議題上保持密切夥伴關係，攜手對抗危險的販毒集團與毒品走私，並將非法移民與幫派成員遣返回國。2人也討論了其他議題，包括兩國的投資與貿易。

川普還掛保證，稱阿斯夫拉深愛宏都拉斯人民，並專注於提升人民的健康、福祉、教育與經濟繁榮，並期待未來再次歡迎阿斯夫拉訪美。

阿斯夫拉8日也在社群平台X上PO文重申，宏都拉斯與美國關係堅固，宏都拉斯與美國將建立基於相互尊重、合作與共同發展的聯盟。宏都拉斯正準備吸引投資，並鞏固自己作為美國在該地區最可靠的戰略夥伴的地位，擁有穩定、安全及明確的繁榮願景。

