企業寧罰3萬拒勞檢？彰化255件開罰曝光

彰化縣政府勞工處加強對雇主進行《勞基法》宣導與輔導，希望減少員工檢舉「慣老闆」情況。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕勞動檢查（又稱「勞檢」）真的在老闆眼中如同雞蛋裡挑骨頭，能避則避嗎？數字會說話！根據彰化縣政府統計去年（2025）全年度依違反《勞基法》裁罰排名中，拒絕或規避勞檢擠進第3位，僅次於未給付加班費、未全額給付工資。這項數據顯示，很多雇主的心態，寧願拒檢被罰錢也不要讓勞檢員進廠檢查，是否遵守勞動相關法規保障員工權益。

統計顯示，彰化縣總開罰件數255件，違規項目以工資與工時管理為主，前3名依序是未依法給加班費76件、工資未全額給付53件、39件雇主拒絕或規避勞動檢查。

通常來說，勞檢員會到工廠進行勞檢，最常見的勞工申訴或民眾匿名檢舉，另外，像是發生重大職業災害、政府專案檢查計畫或例行性抽查，還有曾有違規紀錄列入黑名單，但這些情況都遠不及申訴與檢舉。

一名水五金工廠老闆說，匿名檢舉氾濫，勞工處接獲檢舉就會來查，與其一查就是人仰馬翻，不如用拒檢受罰消極配合。也有工廠管理幹部透露，彰化縣工廠密集，勞檢給雇主被刁難的感受，配合檢查恐又扯出其他問題，拒檢還比較划算。不少老闆說，拒絕勞檢依《勞基法》第80條最低3萬元罰鍰，未給加班費《勞基法》第24條罰2萬元，拒檢罰錢了事減少麻煩。

彰化縣勞工平均薪資長年居於全國末段班，部分傳統產業雇主的觀念仍停留在過去，常被勞工族群抨擊為壓榨勞工的「慣老闆」。縣內一家頗具規模的老牌傳產企業，除了多次因違規遭裁罰外，最近更被員工檢舉「起薪看性別」，指控男員工起薪明顯高於女性。

對此，勞工處表示，該企業自2022年起，因加班費與加班時數違規已多次累計裁罰，每案裁罰金額從10萬至70萬元不等，累計總額高達約300萬元。至於最新的性別起薪不公檢舉案，由於檢舉人尚未能按規定提出正式申請書，目前暫時無法依《性別平等工作法》啟動正式調查。

勞工處坦言，在裁罰金額相對低的情況下，的確有業者選擇以拒檢來迴避勞檢。不過，隨著近年加強宣導與輔導，已有部分企業觀念轉變，尤其是第二、三代接班人更重視法規遵循與永續經營，願意配合各項勞動規範，建立更健康的勞資關係。

