2026年十大「最佳新車」都有「同一特點」最新排名曝 日品牌領頭搶6席

《消費者報告》表示，今年的前十大最佳汽車榜單上的汽車要不是混合動力車（油電車），就是純電動車。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國雅虎財經新聞報導，根據非營利消費者權益倡導組織《消費者報告》（Consumer Reports）選出的2026年十大最佳新車都具備一個重要特點：電動輔助。

《消費者報告》表示，今年的榜單上的汽車要不是混合動力車（油電車），就是純電動車。該組織自行購買所有測試設備，不接受製造商的任何免費贈品。

《消費者報告》發布的報告指出：「今年最佳新車榜單上的所有車型，若不是混合動力車，就是提供混合動力版本，或是純電動汽車，這在以往是前所未有的。雖然傳統的純汽油車型也不錯，但混合動力車型通常加速更快、車廂更安靜、燃油經濟性更好，這些優勢可以轉化為更低的長期用車成本」。

以下是《消費者報告》2026年十大新車名單：

1. 最佳小型車：本田 Civic

Honda Civic是一款整體表現優異的轎車，但混合動力版是其中最佳版本。 它具備《消費者報告》汽車專家們喜愛汽油版Civic的所有優點，包括靈敏的轉向、舒適的駕乘體驗和寬敞的內部空間。

2. 最佳中型轎車：豐田 Camry

豐田Camry目前僅以混合動力車型銷售，搭載2.5升四缸發動機，在《消費者報告》的測試中綜合油耗為48英里/加侖。 最新款Camry在乘坐舒適性和操控性之間取得了令人滿意的平衡，提供了實用的內部空間，並配備了人性化的控制裝置，有效利用了實體旋鈕和開關。

3.最佳小型SUV：Subaru Crosstrek

Subaru（FUJHY）Crosstrek重返榜單，原因在於其新增了更強大的混合動力系統，EPA綜合油耗預估可達36英里/加侖。 Crosstrek操控性良好，轉向靈敏，過彎側傾極小，但最值得稱道的是其乘坐舒適性。

4. 最佳緊湊型SUV：Subaru Forester

Forester車型也將回歸，據《消費者報告》稱，它受益於全新的高效混合動力系統，這是一款2.5升四缸發動機，並採用了來自合作夥伴豐田的混合動力技術，與汽油版相比，每加侖汽油可節省5英里的油耗。 與其他大多數小型混合動力SUV不同，Forester Hybrid配備了機械式全時四輪驅動系統，而不是僅提供有限的四輪驅動功能。

5.最佳中型SUV：豐田Grand Highlander

《消費者報告》指出：「很難找到一款三排座SUV，既能保證每個座位都坐下成年人，又能留出足夠的載物空間。」Grand Highlander可選裝的245馬力混合動力系統是其亮點所在，綜合油耗高達35英里/加侖，與小型SUV混合動力車型。

6.最佳豪華小巧SUV：LexusNX

LexusNX再次上榜，被譽為「小型豪華SUV中的佼佼者」。 《消費者報告》指出，混合動力版本更加精緻，電動機輔助使動力輸出更加平順。在《消費者報告》的測試中，四驅版NX的綜合油耗為38英里/加侖，比純汽油版高出13英里/加侖。

7.最佳小型皮卡：福特 Maverick

福特最暢銷的混合動力車款再次上榜。 最新款車型憑藉其低廉的入門價格、相對寬敞的座艙空間、平順的駕乘體驗以及可選的混合動力系統，繼續脫穎而出。

8.最佳豪華中型SUV：BMWX5

BMW（BMW.DE）X5再次上榜。一年前，《消費者報告》稱其為綜合評分最高的車型，並補充道，它仍然是《消費者報告》測試過的最佳豪華SUV之一。 X5插電式混合動力版非常適合日常出行里程接近其39英里純電續航里程的駕駛者。

9.最佳電動車：特斯拉 Model Y

《消費者報告》編輯表示，特斯拉（TSLA）Model Y去年美國最暢銷的電動車（也是榜單上唯一的電動車）的優勢在於其實用設計、長續航里程、高性能以及特斯拉遍布全國的超級充電網路。 與去年的版本一樣，改款後的Model Y依然擁有令人興奮的加速性能、精準的操控性、舒適的前排座椅以及開闊無阻的前方視野。

10.最佳全尺寸皮卡：福特 F-150

美國最暢銷皮卡連續第49年榮登《消費者報告》十大暢銷榜單，編輯指出可靠性提升是其主要優勢。傳統的400馬力中檔V8引擎依然可選；不過，動力更強勁的選擇是430馬力、3.5升渦輪增壓V6混合動力發動機。與其他一些混合動力車型不同，這款動力系統優先考慮的是動力輸出而非燃油效率。F-150的混合動力版本還可以兼作工地發電機，甚至在停電時為家庭供電。

