61歲父存300萬養老「退休夢一夕破碎」 原因竟是引以為傲的兒子

日媒以真實案例揭示，在決定借貸前，親子雙方都應充分理解其長期影響。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「平穩退休生活」的夢想破碎，原因竟是引以為傲的兒子。日本一名61歲父親原本規劃以近新台幣300萬元存款搭配年金，安穩度過退休生活，卻因國立大學畢業、曾引以為傲的獨生子返家後長期失業，導致他得背負數百萬日圓助學貸款，家庭經濟陷入困境，老後藍圖徹底破碎。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，「我不奢求享受，只希望能安穩地生活下去。」這是佐佐木義和先生（化名，61歲）原本的心願。他目前以續聘身分工作，年收入約320萬日圓（約新台幣64萬元），房貸預計在68歲時還清，夫妻兩人的預估年金收入每月約23萬日圓（約新台幣4.6萬元）。此外，他們還存有約1500萬日圓（約新台幣299萬元）的退休資產，打算在開始領年金前再多存幾百萬，只要生活節儉，老後應該不成問題。

然而，最大的誤算，來自獨生兒子的「突發狀況」。兒子當年考取外縣市國立大學，因無法通勤選擇在外租屋，家中每月負擔7萬日圓（約新台幣1.4萬元）生活費和租金，其餘學費與開銷則透過每月8萬日圓（約新台幣1.6萬元）的助學貸款補足，4年下來累積約380萬日圓（約新台幣76萬元）債務。父親當時叮囑，畢業後須自行償還。

然而，兒子雖順利畢業並就業，卻在進入職場後屢屢受挫，因無法掌握工作重點、與上司關係不佳，短時間內接連離職。畢業僅一年半，兒子便返回老家，原本打算重新出發，卻逐漸足不出戶，陷入繭居狀態。

「叫他回家住，可能是我人生中最錯的一個決定。」佐佐木無奈表示，兒子回家後不再承擔房租與生活費，反而失去求職動力。至今已經一年多沒工作了，根本無力償還他的助學貸款。

佐佐木先生滿臉懊悔，他原本計劃退休後靠積蓄生活，以備不時之需，例如生病和房屋修繕。然而，如果他要承擔兒子剩餘的300多萬日圓（約新台幣60萬元）助學貸款，這個計劃就徹底泡湯了。他原本希望過著平靜安穩的退休生活，如今卻悄悄遠去。

專家指出，助學貸款本質上是一筆長期債務，不僅影響學生未來人生規劃，也可能在特殊情況下轉嫁至父母身上，動搖原本穩定的退休生活。在決定借貸前，親子雙方都應充分理解其長期影響，並審慎評估「萬一還不起」時，家庭是否有承擔能力。

