看好台積電！外媒喊「2檔成長股」立即買進抱牢 多頭市場已4年仍狂飆

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，目前的多頭市場已進入第4年，並由成長股領軍。由於成長股在過去十多年來持續跑贏價值股，以下2檔是適合現在買進並長期投資的成長型股票。

1.輝達（NVIDIA）：AI基礎建設的領導者

輝達在過去5年中一直是表現最亮眼的成長股之一，而隨著AI基礎建設在未來5年預期持續加速成長，該股看起來仍有望繼續跑贏大盤。輝達的成長可說是驚人。上一季營收年增62%，更令人印象深刻的是，這相較於三年前幾乎成長了近10倍。

雖然公司最廣為人知的是其GPU，也就是推動AI熱潮的核心晶片，但在最新一季（第三季），真正帶動成長的是其網路產品線，營收暴增162%，達到82億美元。目前，輝達已能提供完整的「AI工廠」解決方案，包含GPU、其他晶片以及網路元件。當大型雲端服務商在AI競賽中急起直追時，這種一站式方案成為一大競爭優勢。

同時，透過延攬來自Groq的人才並授權其相關技術，輝達也正進一步強化自身在 AI 推論時代的競爭地位。由於輝達持續創新、不斷前進，這檔股票值得長期持有。

2.台積電（TSMC）：近乎壟斷的AI晶片代工霸主

另一檔適合長期持有的優質AI股票是台積電。台積電是輝達及其他半導體公司製造GPU與先進晶片的主要晶圓代工廠。台積電在2025年的營收成長將近32%，同時毛利率提升了380個基點，來到59.9%，帶動每股盈餘（EPS）年增超過 46%。

作為目前唯一能以規模化方式生產先進邏輯晶片、且良率極高的晶圓代工廠，台積電正站在全球AI熱潮的核心位置，幾乎沒有實質競爭對手。這讓公司能在擴充產能的同時調高價格，而這正是台積電目前的策略方向。

在審慎評估後，台積電已提高資本支出（Capex）預算，用於興建更多晶圓廠；此外，據報導，公司也已向客戶規劃了一套為期四年的漲價計畫。

分析師指，隨著AI仍處於發展初期階段，且資料中心支出持續增加，台積電是一檔值得長期買進並持有的股票。

