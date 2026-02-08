智寶集團旗下翔英融創，首部動畫作品《貴族轉生》特展動漫節亮相。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕台北動漫節登場，動漫遊戲IP公司智寶（7824）宣布，旗下翔英融創首部動畫作品《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》覺醒序章特展於動漫節正式亮相，顯示臺灣企業已具備主導日本動畫產業核心決策的能力，從資源整合到內容產製，均體現翔英融創在跨國 IP 運籌上的專業定位。

智寶為專業投資動漫遊戲IP及智財權授權暨製片管理公司，長期專注耕耘並活躍於國際ACG產業中IP開發領域，推展超過多項IP項目，成立至今已成功和多家日本公司組成製作委員會。智寶表示，此展覽為該人氣 IP 首次在台大型實體展現，同時代表由文化內容策進院（以下稱文策院）與智寶合作成立的「翔英融創」首部品牌代表作正式亮相。

請繼續往下閱讀...

智寶解釋，翔英融創以推動臺灣創作者作品邁向全球市場為核心目標，由文策院與智寶共同投資成立，而《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》由翔英融創擔綱製作，於日本籌組動畫製作委員會並擔任「幹事公司」的首部企劃作品；智寶指出，透過翔英融創的實務運作，成功落實從IP引進、內容產製到線下策展的完整產業鏈，也展示智寶集團在IP內容市場獲利模式的具體實績，隨著翔英融創在國際IP運營上的成熟，智寶將持續擴大內容產業版圖，為投資市場注入更具爆發力的成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法