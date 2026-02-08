短期出貨動能降 材料-KY1月營收月減16％

短期出貨動能降材料-KY1月營收下滑逾一成，看全年訂單已談定八成。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕材料-KY（4763）今年1月營收為9.85億元、月減16%、年減18%；材料-KY表示，主要受產業供需及客戶庫存水位調整等影響，不過今年全年訂單目前已談定八成左右，訂單能見度穩定。

2023年材料-KY股價狂飆、一度晉身「千金股」，去年股票面額改為1元後（等於股票1拆10），上週五（6日）股價收盤為52元。材料-KY表示，隨產業進入調整階段，部分客戶放緩拉貨節奏以進行庫存去化，影響短期出貨動能，會持續與主要客戶強化交期協調、深化新興市場布局，並提升營運資金與庫存管理效率。

至於產能規劃方面，材料-KY認為，持續關注中國服飾用醋酸纖維需求，規劃逐步擴增具永續性且能降低碳足跡的醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；同時，拓展加熱不燃燒菸（HNB）菸彈濾嘴特規絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布及新型晶球（爆珠）濾嘴等新產品，並布局生物製藥及電子薄膜顯示領域。

