產業不確定性 多數汽車公司選擇缺席超級盃廣告

2026年超級盃將於美東時間2月8日晚間6點30分（台灣時間2月9日上午7點30分）正式開打。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年超級盃（Super Bowl）將於美東時間2月8日登場。外媒報導，因產業不確定性，今年的超級盃廣告中，多數汽車公司選擇缺席。

《CNBC》報導，過去，汽車公司是超級盃的主要廣告買家，但近年來，由於銷售、關稅及法規的不確定性，汽車公司在超級盃投放廣告趨勢逐年下降。

請繼續往下閱讀...

根據iSpot數據顯示，汽車品牌在2012年佔超級碗廣告總時長40%，到2025年已降至7%。今年超級盃預計僅通用汽車（GM）、豐田汽車（Toyota）與福斯汽車（Volkswagen）3家投放廣告，總時長約2分鐘。

一些汽車業高層表示，超級盃廣告成本高昂（30秒廣告約800萬美元，約新台幣2.5億元），資金分散到其他行銷活動更有效。像是斯泰蘭蒂斯（Stellantis）計畫把資金和創意分散到全年使用，不追求單一高峰；日產汽車（Nissan）嘗試社群媒體平行廣告並搭配抽獎；本田（Honda）則將奧運作為主要廣告平台，贊助美國冬季奧運及帕運隊伍，並計畫在2028年洛杉磯夏季奧運繼續合作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法