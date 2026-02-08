春節封關怎麼看? 口袋證券點名兩大美股觀察重點與關鍵指數

2026春節封關怎麼看?口袋證券點名兩大美股觀察重點與關鍵指數。（口袋證券提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕道瓊站上5萬點，美股大漲讓不少散戶心癢癢，2026春節封關怎麼看?因應2026年農曆春節長達11天（2月12日至22日）的台股封關，口袋證券提醒，兩大觀察重點是「美股ADR與AI領漲族群」，與即將公告的「美國通膨數據CPI」，可因應台股封關，提前布局且控制風險，口袋證券也推出極具競爭力的「小資方案 2.0」手續費優惠，助攻封關行情。

口袋證券指出，台積電（2330）截至年1月占台股總市值比重逾40%。歷史經驗顯示，台積電 ADR（TSM）在台股封關期間的走勢，與台股開紅盤時的台積電股價及台股大盤走勢呈現高度正相關，在台股休市期間，透過美股帳戶觀察並操作 ADR，可部分掌握台股開紅盤的「先行指標」，並提前布局或避險，無需被動等待台股開盤。

請繼續往下閱讀...

同時，美國記憶體大廠美光科技（MU）受惠於AI 發展的高頻寬記憶體強勁需求，2026年至今漲幅達16%、近6個月漲幅222%，已成AI大趨勢中的關鍵領漲指標。口袋證券認為，美光股價表現可做為台灣記憶體供應鏈的股價走向參考，連同判斷年後記憶體產業景氣的重要依據。

此外，2月11日美國將公布1月份消費者物價指數（CPI），由於台股已於當日封關，若CPI數據引發劇烈波動，台股投資人將無法透過台股部位因應。口袋證券表示，CPI數據影響市場對於聯準會降息的預期，並進一步影響國際股市，在台股無法交易的11天內，透過美股配置即時反應通膨數據與平衡風險至關重要。

口袋證券也說，投資「零門檻」是每個人應享的權利，自2月1日至28日為止 ，參加「口袋證券小資方案 2.0」，台股交易1元至28萬元、美股交易1美元至2000美元，手續費優惠升級，並須符合交易筆數規定；同時也提醒客戶，美股與台股交易制度不同，投資人應事先了解相關規定，並衡量個人風險承受能力，妥善規劃投資方式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法