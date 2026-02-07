「蝦」外交！中國狂買「這國」蝦子拉攏

中國去年對印度蝦的進口增加。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕印中關係因邊境問題關係緊張，不過，去年8月總理莫迪前往天津出席上海合作組織（SCO）峰會，期間會晤中國國家主席習近平，2人會談近1小時會談，莫迪表示中印關係正走在正面方向。由於當時印度正被美國課徵50%關稅，波及印度蝦產業，中國則趁機拉攏，自去年9月起大舉進口印度蝦，去年12月採購量還大增58%。

《Shrimpin Sights》披露，根據2025年全年數據，中國蝦類進口量略有下降，但進口額有所增長，凸顯出市場受價格驅動而非數量驅動。全年進口總量達90萬1563噸，年減2%；進口額增加至47.9億美元，年增5%。12月進口量降至8萬2409噸，年減9%，證實年底採購疲軟，阻礙進口量恢復年增態勢。

厄瓜多仍然是中國蝦類供應的支柱，但全年略有下滑，去年12月出貨量年減20%，全年出貨量為65萬1866噸（年減3%）。印度在2025年成為關鍵成長供應國，下半年成長加快，12月強勁成長58%，全年出貨量達到14萬9599噸，年增6%。

若仔細分析中國對印度蝦進口狀況，在印度總理莫迪訪中前，也就是2025年1月至8月期間，進口量多數呈現衰退，9月至12月每月都呈現顯著增長態勢，其中9月年增46%、10月大增56%，11月微增2%，12月又大增58%，單月進口量超過2萬噸，全年最高。

不過，印度被美國課徵高關稅已出現轉折，美國總統川普日前宣布，已與印度總理莫迪達成一項貿易協議，對印度課徵對等關稅將降至18%。川普隨後簽署行政命令，撤銷先前因印度向俄羅斯購油而加徵的25%關稅，自7日起生效。

去年由於印度直接或間接進口俄羅斯石油，美國自去年8月起對印度商品再加徵25%關稅；加上25%的對等關稅，導致印度輸美商品面臨高達50%關稅。根據最新行政命令，自美東時間7日凌晨起，印度輸美產品將不再適用額外加徵的25%關稅。

