習近平的死亡之握太恐怖！蜜月天堂外匯存底告急快破產了

一帶一路國家馬爾地夫4月恐面臨違約。圖為馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu，左）2024年訪中會見習近平。（圖取自中國外交部）

〔財經頻道／綜合報導〕再過2個月，馬爾地夫政府將面臨一個清算時刻，要嘛償還國際債券持有人的 5.25 億美元（約台幣166億）債務，要嘛成為歷史上第一個拖欠主權伊斯蘭債券（Sukuk）的國家。

綜合外媒報導，2021年，馬爾地夫深受新冠疫情衝擊。2020年3月邊境關閉後，佔國內生產毛額約四分之一的旅遊業完全停滯。到2021年中，入境遊客數量僅恢復到2019年水準的73%。財政赤字飆升至國內生產毛額的27.5%，遠超過6.2%的既定目標。公共債務佔國內生產毛額的比重，也從2019年的59%攀升至2021年的85%。

由於外匯短缺，政府轉向伊斯蘭資本市場，馬爾地夫2021年發行發行5.25億美元伊斯蘭債券，利率高達9.875%，這筆2026年4月到期。加上當月到期的末期利息支付以及阿布達比基金提供的1億美元（約台幣31.6億）貸款，4月份的總債務可能達到6.25億美元（約台幣198億），這一數額遠遠超過去年11月底1.97億美元（約台幣62億）的可用外匯儲備。

報導說，歷史上沒有任何國家拖欠過主權伊斯蘭債券。本世紀發行的2萬2794檔伊斯蘭債券中，僅有62檔違約，而且全部都是企業債券。馬爾地夫若發生違約，將是歷史上的首見，其影響可能波及整個伊斯蘭金融領域。

報導提及，良好的主權信用記錄有助於穆斯林占多數的國家以更優惠的利率借款。2018年，海灣國家出手救助巴林，避免其成為首個主權伊斯蘭債券違約國。馬爾地夫的違約可能會推高其他國家的借貸成本，並削弱人們對伊斯蘭債券本身的信心。

《Adhadhu》曾報導，馬爾地夫政府正與美國大宗商品金融服務巨頭-嘉吉金融服務國際公司（Cargill Financial），就一筆3億美元（約台幣95億）的貸款進行談判。消息人士稱，嘉吉已提出融資方案，但利率過高，政府尚未接受，據悉利率高達15%。

專家指出，在政府無法獲得外部融資的「最壞情況」下，它或許能夠從儲備金和戰略發展基金中勉強湊出足夠的資金來避免違約。這樣一來，外匯存底將大幅下降，處於危險水平。即便避免違約，短期內經濟形勢也將十分嚴峻。

