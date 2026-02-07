印度與美國發表臨時貿易協議框架

美國與印度6日公布雙方日前達成的臨時貿易協議框架。圖為2025年2月13日美國總統川普與印度總理莫迪在白宮記者會上握手。（路透檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國與印度6日發表聯合聲明，公布雙方已達成的臨時貿易協議框架，其中印度將取消或降低對美國工業產品以及多種食品與農產品的關稅，美國則將把對印度商品加徵的關稅稅率從25%降至18%。但印度反對派批評說，該協議偏袒華府。

美印兩國在聯合聲明中表示，雙方還需就達成更廣泛的雙邊貿易協議進一步磋商；美印雙方稱此協議「互惠互利」，並承諾致力達成1項更廣泛、涵蓋「承諾批准進入額外市場以及支持更有韌性的供應鏈」的貿易協議。

請繼續往下閱讀...

同日，美國總統川普簽署行政命令，7日起取消針對印度購買俄羅斯石油而對印度輸美商品徵收的額外25%關稅。川普說，印度總理莫迪（Narendra Modi）同意停購俄油與購買美國能源產品，因此將降低印度輸美產品的關稅稅率。

美印早在去年2月就承諾針對雙邊貿易協議進行談判，但雙方在農產品與進口俄油上的歧見導致遲遲無法達成協議；此外，華府在半年前對印度輸美產品加徵額外25%的關稅，迫使新德里當局減少對廉價的俄油的依賴。

印度反對黨普遍批評這項協議，稱其嚴重偏袒美國、對農業等敏感產業造成負面影響、損害印度農民與貿易商利益，有損印度國家利益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法