LTN經濟通》100萬顆衛星？馬斯克的太空野心

SpaceX從商業火箭跨足太空運輸

〔財經頻道／綜合報導〕美國太空探索科技公司 SpaceX 正在迎來關鍵轉折點。隨著火箭發射頻率屢創新高、Starlink 衛星網路快速擴張，以及人工智慧（AI）技術的深度整合，SpaceX 正逐步從單一的商業火箭公司，轉型為橫跨太空運輸、通訊、運算與資料基礎設施的綜合型科技巨頭。2026 年，對 SpaceX 而言，將是資本、市場與技術布局同步加速的一年。

外媒2日報導，馬斯克在 SpaceX 官網發表聲明，宣布 SpaceX 與其旗下人工智慧公司 xAI 正式合併，這不僅是馬斯克商業版圖中規模最大的一次整合，也象徵其「AI＋太空」戰略正式成形。馬斯克指出，合併目的在於打造橫跨地球與太空的垂直整合創新引擎，結合 AI、火箭技術、Starlink 衛星通訊、行動裝置連線，以及未來的太空資料中心與高階運算布局。

合併後市值恐達 1.25 兆美元

多家外媒分析，這筆交易等同於將兩家私募市場估值快速攀升的公司合而為一，形成強強聯手。市場普遍認為，此舉不僅著眼於資本市場操作，更可能開啟全新的太空應用場景，包括太空運算、AI 模型訓練與分散式資料處理，讓 SpaceX 的角色從「火箭與衛星供應商」，進一步升級為太空科技生態系統的核心平台。

《CNBC》引述知情人士指出，馬斯克計畫在合併完成後，推動新實體進行大規模 IPO，市場市值可能高達 1.25 兆美元（約新台幣 39.46 兆元），有望成為史上規模最大的上市案之一。

在實體基礎建設方面，SpaceX 同樣動作頻頻。公司已向美國聯邦通訊委員會（FCC）提交申請，規劃未來部署多達 100 萬顆衛星，建立可作為「太空資料中心網路」的運算系統，藉由太陽能供電與光學鏈路，在軌道上直接進行資料處理與 AI 運算。這一規模遠超目前已超過 9600 顆衛星的 Starlink 網路，被視為前所未見的太空運算架構。

火箭發射可靠性是挑戰

部分中外媒體指出，隨著地面資料中心面臨能源、土地與散熱限制，太空環境反而具備太陽能充足、低熱阻的潛在優勢，可能成為未來 AI 計算的重要選項。不過，也有專家提醒，即使技術方向明確，太空資料中心在成本、維運與火箭發射頻率等層面，短期內仍存在高度不確定性。

在既有業務上，FCC 今年初已批准 SpaceX 將 Starlink 衛星總數提升至 1.5 萬顆，並允許進行多層軌道部署，有助於提升全球覆蓋效率。同時，SpaceX 也大幅拉高 Starlink 用戶終端（Starlink Kit）產能，計畫於 2026 年達成年產 1700 萬套，等同每日約 5 萬套，進一步鞏固其全球衛星通訊版圖。

火箭發射方面，Falcon 9 仍是主力平台，2025 年完成多達 165 次發射，刷新紀錄。然而，2026 年初 Falcon 9 曾因第二級降軌燃料異常而短暫停飛，顯示在高速擴張之下，可靠性與安全管理仍是 SpaceX 必須面對的挑戰。另一方面，德州與佛羅里達的 Starship 發射基地建設仍持續推進，為未來深空任務與超重載運輸鋪路。

五角大廈調查境外資金來源

監管風險同樣浮現。美國職業安全與健康管理局（OSHA）日前因 Starbase 起重機事故，對 SpaceX 處以罰款；另有美國參議員要求五角大廈調查 SpaceX 是否涉及未揭露的外資持股問題，顯示其在國防與 AI 領域的關鍵角色，已引發更嚴格的政治與國安審視。

整體而言，2026 年對 SpaceX 而言，既是高風險之年，也是轉型關鍵期。透過整合 AI、衛星網路、太空運輸與運算基礎設施，SpaceX 正試圖重新定義太空產業的邊界，從火箭公司進化為未來全球 AI 與通訊的重要基石。

