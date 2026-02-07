阿曼會談剛結束川普再打「關稅牌」 與伊朗往來國家遭課25％關稅

美國總統川普簽署最新行政命令，計畫對與伊朗進行貿易往來的國家徵收高達25%的懲罰性關稅。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普6日簽署最新行政命令，計畫對與伊朗進行貿易往來的國家，徵收高達25%的懲罰性關稅。值得注意的是，這項行政命令是在美伊兩國於阿曼結束新一輪「間接會談」後數小時內隨即簽署，顯示美方在外交接觸的同時，並未放鬆對德黑蘭的經濟封鎖與極限施壓。

根據《路透》報導，這項由白宮發布的行政命令直指與伊朗保持經貿關係的國家，關稅稅率可能設定在25%的門檻。華府此舉顯然是為了進一步孤立伊朗經濟，迫使各國在美國市場與伊朗貿易之間做出抉擇。

請繼續往下閱讀...

就在命令簽署前，美方特使魏科夫（Steve Witkoff）與總統女婿庫希納（Jared Kushner），才剛在阿曼首都馬斯開特與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）完成磋商。儘管雙方對外宣稱對話「具有建設性」且開局良好，但川普隨即祭出重稅手段，顯示美方採取「邊談邊施壓」的對伊戰略，對談判實質進展仍持高度觀望與威懾態度。

報導指出，美伊緊張局勢近期持續升溫，雖然重啟了阿曼這一關鍵對話管道，但華府對伊朗的區域影響力及核計畫仍深感疑慮。透過在會談後立即簽署行政命令施加壓力，是川普政府一貫的談判風格，旨在談判桌外建立更多籌碼。

目前尚不清楚這項命令具體的執行細節及適用豁免國家名單，但白宮的強硬表態已引發國際市場高度關注。外交人士分析，此行政命令不僅是針對伊朗，更是在向參與阿曼會談的各方傳遞明確訊號，要求國際社會在美伊關係中明確表態。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法