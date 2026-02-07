打趴北京！晶片戰爭作者狂讚台積電很了不起 中國驚人落後數據曝光

晶片戰爭作者稱讚台積電很了不起。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「晶片戰爭」（Chip War）作者米勒（Chris Miller）接受專訪指出，台積電正加速在美擴張，建造更多晶圓廠，推進製程技術，估計台灣及美國將生產比中國多出 30 倍的AI 晶片，這真的很了不起，這不是中國幾年內就能解決的問題。他還強調，晶片不是電動車，不是價格低就能贏得市場。

美中科技戰目前由美國占上風。（路透）

台美聯手輾壓中國



米勒接受科技媒體《The Information》專訪談及美中科技戰及台積電在美擴張，台美聯手輾壓中國晶片業議題。

他說，阿里巴巴等中國科技大廠對輝達先進晶片需求若渴，因為中國國產晶片無法滿足需求，不過，中國政府想確保其所扶植的企業擁有足夠的算力資源，同時希望建立自己的本土生態系統，支持華為以及其他公司設計AI加速器。

因此，中國政府一直如此評估到底需要放行多少GPU進入中國，因為它想確保有足夠的資源，讓華為保有市占。長遠來看，中國戰略是取代外國GPU供應商，改採華為的晶片。

有關華盛頓對於放行輝達H200晶片輸中一事，米勒說，白宮雖已批准這款晶片輸中，卻引發安全疑慮，到底哪些顧客可以賣晶片而不引起轉移的疑慮，特別是被轉往中國政府或中國軍方手中。他說，目前這項安全審查仍在進行中。

隨著中國積極推進半導體自主化，未來2至3年會如何變化？對此，米勒直言，儘管中國的晶片品質已調整，但未來幾年有高度信心，美國及台灣將生產比中國多出 30 倍的AI 加速器。他強調，這是一個巨大的差距，這意味著目前中國只能依賴進口，或走私抑或合法取得，「我認為中國科技公司會繼續嘗試購買他們能買到的晶片。」

他說，問題關鍵是華盛頓願意賣什麼，或者不賣什麼？現階段川普總統表示願意出售一些，但國會強烈反彈，原因是中國拿到的晶片越多，AI 模型越強大，其雲端運算公司也越可能變得更強大。

台積電在美投資設廠，台美聯手輾壓中國半導體。（歐新社）

晶片不是電動車

《The Information》問及米勒，在中國試圖追趕之下，3年後美國還會保持優勢嗎？米勒給予肯定答案，他解釋，中國面臨的主要挑戰中國沒有台積電類似的設備，中國目前無法在國內製造所需的設備，特別是曝光設備。目前唯一供應商是ASML。

米勒強調，「中國買不到那些設備，因為我們不讓他們買，中國嘗試以舊款設備推進半導體產業，他們已經嘗試擴大規模好幾年，也取得一些成果。但是，台積電正在加速擴張，建造更多晶圓廠。推進製程技術，這就是你能達到 30 比 1 差距的原因，這真的很了不起，而且這不是中國幾年內就能解決的問題。」

被問及中國電動車最初也沒有足夠的能力或技術，某些方面甚至落後，中國在半導體領域是否也可能類似突破？米勒說，中國表現非常好且稍微進步的領域，例如電動車，你會發現這些領域是中國技術，你可以爭論比亞迪是否比特斯拉好或壞，中國在價格上確實非常有競爭力。如果能匹配品質且價格較低，就能贏得市場。

不過，半導體產業則截然不同，米勒表示，因為半導體產業有巨大的品質改進，推動產量大幅成長，在運算能力方面所以美國沒有人買4年前的晶片，更別說8年前晶片，是因為它們落後輝達先進晶片太多了。他直言，在半導體產業，這代表你無法競爭，並非只要以 80%的品質和一半的價格就能做到，必須百分之百達到品質，才能進入這個遊戲。

台積電執行力無人能及

晶片戰爭作者對台積電在美擴張深具信心。（彭博）

至於台積電在美國建廠期間經歷許多挑戰，未來狀況如何？米勒說，台積電確實在美國擴大規模，未來大約有25%至30%先進產能落在美國，這和幾年前數據是「0」的差距很大。這也是一個複雜的過程，畢竟是台積電第一次在台灣以外進行先進製程，必須建立在地勞動力，累積知識。

米勒強調，台積電在美國面臨的環境與台灣截然不同，導致成本上升，「我認為我們應該對台積電保持樂觀，必將在亞利桑那州增加更多人潮，同時我們也應應該理解成本差異。」

《The Information》問是什麼讓米勒對台積電在美設廠感到樂觀？米勒強調，因為台積電已經執行了，有工廠已經開始運作，良率同樣好，甚至稍微好一點。

他稱讚，「在台灣，我認為台積電在執行力方面無人能及， 當他們全心投入這樣的計畫時，我相信他們一定會完成，美國面臨的挑戰就是這不會是價格和台灣差不多，所以我們必須在對韌性的追求之間取得平衡，這點非常重要。」

