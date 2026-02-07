美股回神道瓊飆破5萬點 川普投顧「3連發」說話了！

道瓊工業指數週五突破5萬點，川普發文祝賀。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（6日）美股上演大反彈行情，不只道瓊工業指數首度站上5萬點大關，4大指數全收紅，川普除了在社群平台發文「道瓊工業指數史上首次突破5萬點大關。祝賀美國！」，也預測他任期內，道瓊工業指數將會站上10萬點。

科技股在經歷數日拋售後反彈，及比特幣走強影響，美股週五大幅上漲，其中道瓊工業指數強力反彈逾1200點、2.47%，並突破歷史性的5萬點大關；標普500指數上漲1.97%，那斯達克指數則上漲2.18%；費城半導體指數大漲5.7%。

川普先是在「真實社群」（Truth Social）上表示，「道瓊工業指數史上首次突破5萬點大關。祝賀美國！」。

隨後又發文說，「專家」們說，如果我任期結束時道瓊指數能達到5萬點，我就做得很好，但我今天就達到了5萬點，比原計劃提前了3年，請記住。

同一日稍晚，川普再度發文表示：「股市創紀錄，國家安全也得到保障，這一切都得益於我們強大的關稅政策。我預測，到我任期結束時，道瓊斯指數將達到10萬點。記住，川普說的每一件事都是對的！我希望美國最高法院正在關注此事。」

