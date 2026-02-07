台灣遭點名俄石腦油最大買家！《路透》關注再揭最新狀況

LSEG數據顯示，台灣自2026年起未進口任何俄羅斯石腦油（輕油）。示意圖。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著西方制裁持續施壓，俄羅斯石腦油出口逐漸轉向船對船轉運（STS）與港口儲存中心，因為主要買家，包括台灣在內，已大幅縮減採購。LSEG數據顯示，台灣自2026年起未進口任何俄羅斯石腦油（輕油），而2025年仍進口約270萬公噸。

《路透》報導，隨著交易商避開俄羅斯貨源，部分油輪已從美國港口出發，運往台灣麥寮港等地。

報導指出，自歐盟在2023年2月對俄羅斯石油產品實施全面禁運以來，大部分俄羅斯石腦油出口已轉向中東與亞洲市場。印度與台灣過去都是主要亞洲買家，但近期美國制裁促使兩國大幅減少採購。

過去，台灣是亞洲主要俄羅斯石腦油買家之一，根據總部位於赫爾辛基的「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）先前1篇報告指出，台灣約97%能源依賴進口，其中超過80%仍仰賴進口煤炭與液化天然氣（LNG）。

報告指出，2025年上半年，台灣進口高達190萬噸俄羅斯石腦油，總價值高達13億美元（約新台幣396億元），這與2022年全年僅57.4萬噸的進口量相比，平均每月進口量激增6倍。

不過《路透》指出，不只台灣減少採購，印度也是。印度去年平均每月進口約20萬公噸俄羅斯石腦油，但在買家表示只願意購買未受制裁實體的貨物後，其採購量幾乎減半。

LSEG數據顯示，去年12月在俄羅斯的烏斯盧加港（Ust-Luga）裝載的3批貨物中，約10萬公噸已在今年2月初卸載於印度，另有一批約2.3萬公噸仍待卸貨。

此外，美國總統川普去年12月，下令封鎖所有受制裁油運船進出委內瑞拉港口後，俄羅斯輸往委內瑞拉的石腦油出口也降至0。LSEG數據顯示，去年12月在俄羅斯港口裝載石腦油的油輪中，有一批原本要運往委內瑞拉的貨物尚在海上待命，另一批約6萬公噸已改向阿曼。

隨著主要買家紛紛縮減對俄羅斯石腦油的採購，交易商越來越多將貨物，透過埃及塞得港附近的船對船轉運（STS）操作，或存放在新加坡、阿聯酋富查伊拉及馬來西亞等儲存樞紐。市場消息指出，這些存放的油品可混合後再轉售至亞洲與非洲市場。

交易商也指出，從俄羅斯港口出貨到巴西與多哥（西非國家）的石腦油量正在增加，這些油品主要用於汽油調和，但部分貨物也可能先行儲存，再轉售到其他市場。

