7成上班族年前喊「手頭緊」！ yes123：打工、借錢成救急選項

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆春節將近，但不少上班族卻笑不太出來。根據yes123求職網的最新調查，高達71.6%的上班族坦言，面對過年期間的購物、送禮、包紅包等需求，農曆年前已面臨「手頭吃緊」的資金壓力，部分除了需去額外打工，甚至得向父母長輩借錢、向銀行借信貸等方式籌措資金。

為了解民眾在今年春節前後的消費規劃，yes123求職網日前進行「馬年過年計畫與新春消費調查」，調查顯示，今年春節連假長達9天，上班族預估過年期間的平均總花費達3萬2997元，換算每日開銷約3,666元；其中，「紅包」與「送禮」是最大支出項目，高達91.7%的上班族計畫發紅包，預算平均達1萬2328元，因預算有限，高達79%的上班族表示，會優先留給「父母與其他長輩」，另外還會發給「自己的小孩」；另外，送禮預算也超過5,300元。

面對紅包及送禮的資金需求，超過7成受訪者表示，個人在農曆年前有「手頭吃緊」，為了解決過年資金短缺的「燃眉之急」，上班族也各出奇招自救。調查指出，8成以上選擇打工賺錢作為主要解方，其次依序為「向父母長輩借錢」、「申請銀行信貸」，甚至有人考慮向同事借錢或預支薪水。

值得注意的是，年終獎金成為不少家庭的重要支撐。調查顯示，上班族預估今年平均可領到年終獎金約3萬7000元，且7成以上願意與家人共享；但一旦年終不如預期，超過93%的人表示，將降低過年消費意願，對國內年節期間的內需動能恐有不利影響。

解讀前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，雖然近期景氣逐漸復甦，但受制於通膨、負債壓力，上班族發紅包、送禮的平均預算與比例，仍出現有增有減狀況；加上如果長期沒調薪，或者處於低薪狀態，以及年終獎金可能落空等「利空」因素，手頭吃緊的窘境，預估在年關前，將出現最嚴重的財務缺口，提醒民眾，無論發紅包或是送禮，凡事「量力而為」，好好利用這9天連假，享受天倫之樂或是充分休息，年後再出發。

