國際油價逆轉跌勢 但專家有話要說

週五（6日）國際油價上漲。（法新）

〔財經頻道／綜合報導〕市場擔憂本週美國與伊朗談判，未能降低兩國爆發軍事衝突的風險，推升避險情緒，週五（6日）國際油價上漲，扭轉稍早跌勢。

布蘭特原油期貨收每桶68.05美元，上漲0.50美元，漲幅0.74%。

美國紐約西德州中級原油期貨收每桶63.55美元，上漲0.26美元，漲幅0.41%。

《路透》報導，兩大指標油價在隔夜交易一度下跌，但在美國交易時段均上漲超過每桶1美元，隨後於收盤前漲幅收斂。

美國與伊朗透過阿曼斡旋進行談判，試圖縮小雙方在德黑蘭核計畫上的重大分歧。 Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「我們在伊朗問題上不斷反覆，一天甚至一小時情勢都可能變好又變壞，市場目前維持對伊朗局勢的緊張觀望。」

伊朗國營電視於下午稍晚報導談判已結束。伊朗外交部長表示，談判代表將返回各自首都進行磋商，並將持續推進談判進程。

在會談舉行前，由於雙方對議程缺乏共識，市場對地緣政治風險感到不安。若兩國緊張情勢升高，可能干擾石油供應，因全球約5分之1的石油消費需經由位於阿曼與伊朗之間的荷莫茲海峽運輸，。若區域衝突風險下降，油價可能進一步回落。

另一方面，市場供給面亦出現變數。4名交易消息人士透露，哈薩克本月透過俄羅斯主要出口路線的石油出口量可能減少最多35%，主因1月電力設施發生火災後，大型田吉茲（Tengiz）油田仍在緩慢復產。

分析師指出，從週線來看，整體市場拋售壓力以及對石油供應過剩的持續預期仍壓抑油價表現。此外，沙烏地阿拉伯週四將3月銷往亞洲的阿拉伯輕原油官方售價，下調至接近5年低點，且已連續第4個月降價。

