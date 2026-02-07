黃金低點大反攻！「這些貴金屬」也暴力猛噴

週五（6日）黃金價格回升。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（6日）黃金價格上漲，白銀也從1個半月低點強力反彈，主因是美元疲軟，以及投資人關注美國和伊朗在阿曼的談判。本週金價上漲2%。

黃金現貨價上漲3.9%，報每盎司4954.92美元，收復亞洲時段的跌幅。金價週四曾重挫3.9%。

4月交割的黃金期貨收高1.8%，報每盎司4979.80美元。

《路透》報導，芝商所（CME）表示，將延後公布金屬結算價。為了抑制市場波動加劇帶來的風險，芝商所周四宣布調升黃金和白銀期貨的保證金規定，是兩週內第3次。

Kitco Metals 高級分析師威科夫（Jim Wyckoff）表示：「黃金市場正出現看漲交易者的抄底行為。」

但他也說，黃金反彈缺乏動能，若接下來沒有重大地緣政治事件觸發，恐怕難以再創新高。

其他貴金屬交易：

現貨白銀上漲8.6%，報每盎司77.33美元，盤中稍早曾跌破65美元。白銀本週仍下跌 8.7%，上週也大跌。

現貨白金上漲5.4%，報每盎司2093.50美元。

現貨鈀金上漲6.2%，報每盎司1717.05美元。

