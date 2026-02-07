江啟臣曝台美關稅2月中簽署 行政院間接證實

立法院副院長江啟臣昨（7）日與美國在台協會（AIT）處長谷立言在台中與精密機械業座談，江啟臣受訪表示，他與谷立言確認，應該在本月中旬希望可以簽訂，此番說法意外曝光台美關稅最新進度。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美關稅談判達成協議後，尚未正式簽署。立法院副院長江啟臣昨（7）日與美國在台協會（AIT）處長谷立言在台中與精密機械業座談，江啟臣受訪表示，他與谷立言確認，應該在本月中旬希望可以簽訂，此番說法意外曝光台美關稅最新進度。對此，行政院表示，副院長鄭麗君於1月20日在政院召開「台美關稅談判說明記者會」時就已說明，預計將會在未來數週完成簽署「台美對等貿易協定」。

台美關稅談判，雙方已達成台灣對等關稅調降為15％且不疊加原有的最惠國待遇稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、雙向投資，以及台灣企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識，正待簽署台美對等貿易協定。

江啟臣昨邀請谷立言參訪台中機械產業，以及參加AI機器人產業論壇。江主動提及，去年台灣受到關稅挑戰，台美關稅談判雖然底定，但還沒簽定，與谷處長再度確認，應在月中可以簽定，「立院這邊應該可以儘速批准」。

對此，政院人士表示，行政院鄭麗君副院長於1月20日在政院召開「台美關稅談判說明記者會」時就已說明，預計將會在未來數週完成簽署「台美對等貿易協定（ART）」。總談判代表楊珍妮也在記者會中表示，我方會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判。

他並強調，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並且依照「條約締結法」的規定，將協議送交國會審議，也希望朝野未來能夠支持談判結果與協議，讓協議能夠順利生效。

