美股收盤》道瓊狂飆1206點登50000點大關！台積電ADR漲逾5％

週五道瓊指數登上50000點大關。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕週五輝達等晶片股價飆升，帶動美國股市，道瓊工業指數強力反彈逾1200點、2.47%，並突破歷史性的50000點大關，標普500指數上漲1.97%，那斯達克指數則上漲2.18%，費城半導體指數大漲5.7%，台積電ADR漲幅達5.48%，收在348.85美元。美國總統川普也隨即發文表示「道瓊工業指數史上首次突破50000點大關。祝賀美國！」

綜合外媒報導，科技股在經歷數日拋售後反彈，及比特幣走強影響，美股大幅上漲。輝達及博通兩支股票成為主要贏家，輝達上漲近8%，博通在本週前期大幅下跌後強彈7%。其他如甲骨文、Palantir都上漲4.5%以上。

請繼續往下閱讀...

跨國科技公司亞馬遜卻逆勢大跌5.55%，原因是這家電子商務巨頭公布的每股收益略低於分析師預期，且預計今年將有2000億美元的資本支出。

比特幣週五收復部分失地，上漲超過10%，盤中最高觸及71458.01美元。此前，比特幣一度跌破61000美元，創下自2024年10月以來的最低水位，較2025年10月初創下的126000美元的歷史高點下跌超過52%。週五的上漲有助於緩解投資人避險情緒。不過，本週比特幣仍下跌16%。

本週市場情勢原本黯淡，標普500指數創下自去年10月以來最糟單週表現，那斯達克綜合指數也有望創下自去年4月關稅引發市場暴跌以來最糟糕的單週表現。週五的反彈顯著收窄這些跌幅。

道瓊工業指數上漲1206.95點或2.47%，收在50115.67點。

標普500指數上漲133.90點或1.97%，收在6932.30點。

那斯達克指數上漲490.63點或2.18%，收在23031.21點。

費城半導體指數上漲433.99點或5.70%，收在8048.62點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法