「國王的禮物」王室血統成最強賣點！這品牌吸引L’OREAL入股助攻

〔記者邱巧貞／台北報導〕阿曼王室御用香氛品牌「AMOUAGE」，自創立之初便與王室文化緊密相連。品牌於1983年在已故阿曼蘇丹Qaboos bin Said的倡議下成立，初衷是重振阿拉伯世界歷史悠久的製香工藝，並以頂級香材與工坊級製作水準，打造足以作為國禮的香氛作品。

這段背景也讓AMOUAGE享有「The Gift of Kings（國王的禮物）」的美譽，長年作為阿曼與各國領袖外交往來時的珍貴贈禮。

其王室血統與高端定位，亦吸引全球最大美妝集團 L'Oréal 投資。這項合作於2025年初宣布，旨在支持品牌的全球擴張，但AMOUAGE仍將維持獨立營運，控股權持續掌握在阿曼的SABCO Group 手中，創意方向與核心營運不受影響。

在市場表現方面，AMOUAGE成長速度同樣亮眼，2025年前六個月的全球零售銷售額已突破2億美元，年增率高達60%，顯示其在高端香氛市場的擴張動能正快速升溫。

產品面上，品牌素來以珍稀香材與繁複工藝聞名，並擅長將哲學與人文思索融入氣味語彙。近期推出的「The Essences時光留韻系列」第二篇章，以「時間的幾何」為題，發展出「∞．LINE 618」、「T₀．REMAIN」與「ΔT．SEQUENCE」三款高濃度香氛。

此系列延續AMOUAGE招牌的雙重陳化工藝：香精先於檀香木中浸漬六個月，再以曾在手工橡木桶熟成的天然酒精進行第二階段陳釀，使木質煙燻感與結構深度穩定融入香氣骨架。

包裝設計同樣呼應時間主題，木沙色陶瓷瓶身刻畫沙丘紋理與品牌十二芒星徽章，瓶底金屬飾牌抽象化呈現線、點與圓；外盒融入沙漏意象。

三款香氛中，「∞．LINE 618」為木質皮革調，以辛香果韻與深沉木質尾聲象徵時間無限延展的軌跡；「T₀．REMAIN」屬琥珀辛香調，聚焦乳香與溫潤基調，詮釋時間的原點；「ΔT．SEQUENCE」則以花香木質為核心，由荔枝與覆盆子的果香層層推進，最終以皮革、沉香與琥珀木質收尾，描繪時間循環與轉化。三款香氛新作定價皆為100ml/1萬6,800元，鎖定金字塔頂端的高端香氛收藏族群。

