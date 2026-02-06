AI泡沫化疑慮再起 科技股遭集體拋售、比特幣慘跌

全球金融市場在貴金屬、比特幣和人工智慧（AI）概念股帶領下一路飆高，但已呈現非理性繁榮，甚至出現泡沫化疑慮，促使投資人開始「去風險」。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕全球金融市場在貴金屬、比特幣和人工智慧（AI）概念股帶領下一路飆高，但已呈現非理性繁榮，甚至出現泡沫化疑慮，促使投資人開始「去風險」。5日比特幣崩跌13%，標普500軟體與服務指數重挫4.6%，亞馬遜、Google、微軟和Meta（臉書母公司）在過去1週公布業績後，市值合計蒸發9000億美元（新台幣28.5兆元）。

比特幣5日下跌逾13%至6.36萬美元（新台幣201.5萬元），創2022年11月以來單日最大跌幅，當時全球第二大的加密貨幣交易平台FTX宣布破產。6日比特幣開盤後曾跌破6萬美元（新台幣190萬元）大關，較去年10月創下的歷史高點12.6萬美元（新台幣399.1萬元）下跌逾50%，主要因為比特幣開發公司的美國Strategy去年第四季出現120億美元（新台幣3801.4億美元）虧損，但隨後有投機買盤搶進，回漲多達5.8%。

由於美國大型科技公司計畫今年投入6600億美元（新台幣20.9兆元）用於興建AI基礎設施，這個金額超過以色列的GDP（國內生產總值），較去年激增60%，更較2024年2450億美元（新台幣7.8兆元）成長1.65倍，重新引發市場對AI泡沫化的恐慌，擔心這些投入正超越新技術的獲利能力，導致科技股遭遇集體拋售。

SLC Management總經理穆拉基（Dec Mullarkey）表示：「更高的資本支出傳遞出這樣的訊號：AI戰略的實現可能需要更長的時間，對於已經專注於何時能看到AI相關收入的投資人來說，這不是好消息。」

AI泡沫擔憂正在重新浮現，投資人對科技股採取了停看聽的態度，連軟體股也受到波及。標普500軟體與服務指數重挫4.6%，該指數成分股自1月28日以來市值已蒸發約1兆美元（新台幣31.7兆元），這波拋售潮被市場形容為「軟體末日」。

在科技股帶領下，5日道瓊工業指數收盤下跌1.2%，標普500指數收跌1.2%，那斯達克指數收跌1.6%。不過，6日美股3大指數跌深反彈。

