亞洲增長最強經濟體！瑞銀上調台灣2026年GDP預估值至6.9％

〔記者吳欣恬／台北報導〕瑞銀宣布進一步上調對台灣2026年GDP增長的預測至6.9%，高於目前市場共識的4.0%。瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎（William Deng）表示，台灣已成為亞洲增長最強的經濟體。

瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎。（圖由瑞銀提供）

鄧維慎指出，台灣2025年第4季按季5.5%的經濟擴張，是自1982年有數據以來最高增速之一，全年8.6%的增長則是自1989年以來最強。他特別提到，近年較強的年度增長往往是在前一年下滑後出現，但2025年的亮眼表現卻是在2024年已強勁的基礎上再進一步。

鄧維慎說，與其他經濟體相比，儘管台灣的人均GDP已屬高位，2025年仍成功超越越南，成為亞洲增長最強的經濟體，甚至可能是瑞銀覆蓋範圍內全球最亮眼的經濟表現之一。瑞銀進一步上調對台灣2026年GDP增長的預測至6.9%，高於目前市場共識的4.0%。

鄧維慎表示，外部需求是台灣經濟成長的關鍵驅動力，無論是在最近一個季度還是2025年全年都是如此。科技產品領域主導出口成長，占2025年出口總額成長的97%，其中67%來自於自動化資料處理設備及零件（ADP）的出口。瑞銀估算，AI 相關需求對 2025 年 GDP 增長的貢獻率約達 66%，換算成成長點約為 5.7 個百分點。

除科技出口強勁外，近期也浮現更廣泛的復甦訊號。鄧維慎指出，非科技產品出口占比逐步提高，固定資本形成在連續3季下滑後回升，加上政府現金發放政策帶動民間消費明顯改善，顯示經濟動能正由單一科技動能擴散至內需與投資面。

鄧維慎指出，在瑞銀《2026-2027年全球經濟與市場展望》中，探討了人工智慧蓬勃發展的情景，並假設生產力在2026年就已開始加速提升，到2027年將推動經濟成長率提升1個百分點。

鑑於台灣作為核心人工智慧硬體供應商的主導地位，瑞銀預測在人工智慧蓬勃發展的情境下，台灣2026年的GDP成長率可能達到6.7%，更可能將成長率預期修正為6.9%；如果人工智慧持續擴張，未來兩年​​台灣的經濟成長率可能會進一步加速至8.5%以上。

另一方面，如果人工智慧發展受到衝擊，將對台灣經濟成長造成顯著拖累。不過，由於台灣公債水位偏低，這為政府部門提供空間，能夠推出大規模財政刺激措施，並透過信貸擴張來緩解下行情境的衝擊。

