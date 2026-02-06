高市挺台與中脫鉤很正確 日議員電爆「這國」迎合北京代價慘

去年日本首相高市早苗指出「台灣有事，就是日本有事」，引發中國強烈不滿，祭出多項報復措施，中日關係緊張。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本東京都千代田區議會議員白川司發布評論指出，日媒經常抨擊高市政府導致日中關係惡化，並遭受損失，許多人認為日本政府對中外交失敗。然而，這應該被視為日本成功建立對中關係的結果，這點與德國對中外交相比就顯而易見。德國在外交和移民政策對中國的依賴正在阻礙其發展，使其在經濟和政治上都處於不穩定狀態。日本和德國之間的這種對比再次凸顯出，一個製造業強國在與中國保持距離犯了錯誤，將會付出沉重的代價。

白川司在日媒《President Online》發布評論文章，深度解析日德對中政策差異，造成命運大不同。文章指出，日本和德國都曾將中國的崛起​​視為最大的成長機遇，並尋求透過融入中國的成長與其經濟合作。

直到2010年9月，日本海上保安廳巡視船在釣魚臺海域與中國漁船發生衝撞，並將中國船長詹其雄扣押的事件。文章強調，日本的行動符合國際法，但中國政府的回應是拘留日本公司高層，限制和延遲對日本的稀土出口。

這起事件迫使日本政府和日本產業界意識到與中國的外交問題會帶來經濟風險，他們被迫開始調整對中國的依賴，透過「中國+1」政策逐步減少對中依賴。2010 年日本對中國的出口和進口比率達到 20% 左右，此後一直停滯不前，而對東協和印度的投資則大幅增長。

此外，在 2023 年至 2025 年日圓極度疲軟下，日本加強了與台灣、美國和歐洲的戰略供應鏈合作，到 2026 年初，日本已將對中國的依賴降低到風險可控的水平。而且日本國內製造業正在復甦，台灣的台積電熊本廠開始運營，日本國內對半導體和電池材料的投資也大幅增加。因此，日本企業的供應鏈明顯多元化，對中國的依賴程度也下降。

再來看看德國，雖成功利用了中國的經濟成長，並在 2015 年宣布有意接收移民，迅速解決了勞動力短缺問題。當日本經濟陷入通縮困境，歐盟經濟停滯不前時，德國經濟在歐盟內部仍維持著異常強勁的態勢。

然而，在犯下一系列錯誤之後，德國的能源政策在俄羅斯入侵烏克蘭後崩潰，該國陷入了自兩德統一以來最嚴重的經濟衰退。汽車工業或許是德國戰略失敗最典型的例子。在電動車領域，中國製造商透過吸收德國技術甚至開發自己的技術，已經取得了快速進步，並在電池、材料、成本和供應速度等各個方面都處於領先地位。

儘管歐盟已決定在 2024 年提高對從中國進口的電動車的關稅，但未能完全抑制歐洲消費者對低成本電動車的需求，德國汽車競爭力下降已成為結構性問題。

文章說，日本和德國對中戰略的這些差異，不僅是企業決策的結果，也是造成這種環境的日本和德國政府之間存在差異的結果。尤其值得注意的是，安倍長期執政的政府和梅克爾政府所採取的國家戰略存在根本差異。

安倍強調經濟安全，認為經濟與安全密不可分，並堅持將中國風險控制在不會損害日本經濟的水平。梅克爾政府優先考慮經濟理性，繼續將中國視為「能夠帶來變革的夥伴」和「最大的成長市場」。結果，對中國的依賴性加深，糾正措施也被推遲。

德國遲遲未能調整與中國的關係，另一個原因是它在先進半導體領域缺乏決定性實力。儘管日本在設備、材料和汽車半導體方面實力雄厚，但在人工智慧和先進邏輯的核心方面，它卻依賴美國、台灣和韓國。

但是，日本非常重視經濟安全，並於2022年頒布《經濟安全保障推進法》。同時，日本政府努力加強半導體和其他重要材料的供應鏈，並向台積電熊本廠提供巨額資金支持。

文章強調，目前日中關係的確惡化，卻同時也意味著日本現在有了與中國對抗的「空間」。

然而，德國對中國市場的過度依賴導致其未來的決策失誤。同時，由於製造業低迷、能源價格高漲以及難民政策引發的強烈反對，德國持續面臨政治動盪，經濟成長仍疲軟。德國目前正處於「遲了幾年」才體會到日本已經經歷過的困境。

文章總結，日本和德國之間的對比再次凸顯出，如果一個製造業強國在與中國保持距離方面犯了錯誤，將會付出多麼沉重的代價。

