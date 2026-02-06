路透：AI熱潮不僅使記憶體供應短缺 連伺服器CPU也不夠用

AI熱潮不僅導致記憶體晶片供應短缺，現在連伺服器CPU也面臨類似情況。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，人工智慧（AI）熱潮不僅導致記憶體晶片供應短缺，現在連伺服器中央處理器（CPU）也面臨類似情況。知情人士透露，英特爾和超微（AMD）已通知中國客戶，伺服器CPU供應短缺，並警告交貨時間可能長達6個月。

供應限制已導致英特爾把在中國銷售的伺服器產品價格全面調漲逾10%，但實際價格依客戶合約而定。在中國，使用伺服器CPU的大型客戶包括阿里巴巴、騰訊等。

請繼續往下閱讀...

AI基礎設施的蓬勃發展，不僅引發對AI專用晶片的瘋狂搶購，也導致對供應鏈其他部分的搶購，尤其是記憶體晶片，價格因此繼續飆高。知情人士指出，最近幾週英特爾和AMD對中國客戶的通知，顯示CPU短缺的情況也惡化，這可能加劇AI公司和許多製造商面臨的挑戰。

在中國，英特爾第四代和第五代Xeon CPU的供應尤其短缺，英特爾正在實施限量交付，中國市場占英特爾總營收的20%以上。知情人士透露，英特爾這些型號CPU的訂單積壓嚴重，交貨時間最長達6個月。

此外，AMD也已告知中國客戶供應受限的情況，部分AMD產品的交貨時間已延長至8至10週。

英特爾早在1月的財報會議上就示警CPU供應受限。該公司在對《路透》的聲明中指出，AI的快速普及已導致對「傳統運算」的強勁需求，預期第1季庫存水準將降至最低，「但我們正在積極解決，預期第2季供應將出現改善」。

AMD重申在財報會議上的看法，指出該公司已提高供應能力，以因應強勁的需求。AMD在對《路透》的聲明中指出：「我們仍有信心，憑藉強大的供應商協議和供應鏈（包括與台積電的合作關係），滿足全球客戶的需求。 」

英特爾和AMD主導全球伺服器CPU市場。英特爾的市占率由2019年的逾90%降至2025年的約60%，AMD則由2019年的約5%增至2025年的逾20%。

《路透》指出，伺服器CPU短缺是由多種因素造成。由於生產良率持續面臨挑戰，英特爾一直難以提高產量。 AMD 將生產外包給台灣的台積電，但台積電優先生產AI晶片，導致CPU產能則十分有限。

記憶體晶片（伺服器重要的元件）短缺，也起了推波助瀾的作用。當2025年底中國的記憶體晶片價格開始上漲時，客戶加快購買CPU的速度，以鎖定較低的記憶體晶片價格。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法