英業達1月營收創同期新高 首季AI出貨優於預期

英業達表示，旗下AI伺服器出貨動能優於預期，將持平於去年第四季的高峰表現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）1月營收618.13億元，月減3.9%、年增34.8%，創下歷史同期新高，1月筆電出貨170萬台，月減15%、年增13.3%。管理層表示，首季筆電受到淡季效應，出貨會比第四季下降雙位數百分比，不過，旗下AI伺服器出貨動能優於預期、淡季不淡，將持平於去年第四季的高峰表現。

英業達1月筆電出貨170萬台，月減15%、年增13.3%。管理層看好今年AI伺服器需求，去年相關業務成長約四成，今年仍可望維持雙位數成長，且出貨量增幅不小，值得一提的是，出貨結構也將出現明顯變化，ASIC伺服器貢獻的佔比預計會超過五成，成為推升今年AI業務成長的主要動能之一。

請繼續往下閱讀...

英業達美國德州休士頓廠預計第一季開始生產L10、L11等級產品；墨西哥新購土地與廠房主要用於車用產品，預計今年8月開始營運並擴充SMT產能；泰國新建伺服器工廠則規劃於2027年完工，另已購置三塊土地，將用於伺服器與筆記型電腦等產能布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法