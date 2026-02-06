京元電高階晶片測試強勁成長 尾牙豪撒逾5千個摸彩獎

京元電（2449）於今（6）日在新竹縣體育館隆重舉辦年終尾牙晚會。（京元電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試領先大廠京元電（2449）於今（6）日在新竹縣體育館隆重舉辦年終尾牙晚會，為感謝員工過去一年的貢獻，公司今晚大手筆撒出超過5000個摸彩獎項，數量更勝往年，總中獎機率超過6成，現金大獎為10萬元。

京元電董事長李金恭、總經理張高薰率主管親臨現場致詞指出，由於全體員工的努力、客戶及供應商的支持，京元電已成為全球半導體供應鏈中晶片測試的主要廠商，高階晶片測試也成為公司營運持續增長的關鍵動能，經營團隊對未來的業績及獲利持正面樂觀態度，並期許與員工、客戶及供應商共同創造美好的未來。

京元電子是苗栗縣大廠，目前員工總數已突破8600人 。面對AI技術引領的晶片測試需求，公司持續擴張產能，不僅興建中的銅鑼4廠備受矚目，更透過承租頭份廠及楊梅廠積極招募菁英人才，期盼以穩健的營運績效帶動地方繁榮，穩坐全球半導體供應鏈中的測試龍頭地位 。

京元電今晚晚會以「京拓新局，元馬奔騰」為主題，象徵公司在AI測試領域持續開創新格局，邀請員工、客戶及合作夥伴共襄盛舉，由藝人艾力克斯與林莎聯手主持，並由Luxy Girls、慕獅女孩與中信兄弟啦啦隊展開熱力十足的勁歌熱舞，點燃全場熱情，音樂饗宴部分，更邀請重量級大咖包括金曲歌后徐佳瑩、金曲才子韋禮安及搖滾天團「八三夭」。

