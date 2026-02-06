自由電子報
威強電1月營收年月雙減 3大核心支撐今年營運

2026/02/06 19:31

威強電重申，2026年將以醫療、網通資安與邊緣運算三大事業作為核心成長動能。（威強電提供）威強電重申，2026年將以醫療、網通資安與邊緣運算三大事業作為核心成長動能。（威強電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠威強電（3022）1月營收4.55億元，月減29.91%、年減13.2%。管理層重申，2026年將以醫療、網通資安與邊緣運算三大事業作為核心成長動能，隨著產品陸續進入量產階段，營運結構有望逐步回穩並重返成長。

威強電表示，1月營收較去年12月減少約29.91%，主要是因為去年底認列客戶遞延訂單集中出貨，因此對比基期較高；此外，1月部份客戶的新產品處於導入初期，面臨驗證、出貨作業時程調整，這些因素可望後續逐步改善。公司將持續推動新布局，並強化客戶專案進度的掌握程度，以維持整體營運動能。

回顧威強電於去年第四季法說會指出，2026年將有多項醫療新品進入量產，包括生理訊號閘道主機與呼吸輔助設備。公司亦持續推進人工智慧（AI）內視鏡應用，治療型應用亦已納入產品規劃，待相關醫療認證完成後，可望成為後續營收來源之一。生技設備方面，去氧核糖核酸（DNA）定序產品聚焦高階機種，採用雙中央處理器（CPU）架構，2026年出貨量預期可維持與2025年相近的穩定水準。

