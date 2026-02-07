幣圈大逃殺2》煙火或元年？回顧加密市場2025年盛況

各國加密貨幣監管持續推進。（示意圖，路透）

〔記者歐宇祥／台北報導〕因美國總統川普對區塊鏈、加密貨幣持極友善態度，2025年全球區塊鏈產業變化快速，包含比特幣（BTC）價格快速向上、一度站上10萬美元高點。不過專家也說，去年美國與全球市場變動劇烈、同時各國監理框架加速確立，交易市場、法制面的影響將延續到今年。

2025年全球加密貨幣市場的總市值首度突破4兆美元，比特幣在10月初一度創下1.26萬美元的歷史高點，不過年末卻收在9萬美元以下，全年表現略為下降，整體市場的全年表現也下跌7.9%，加上比特幣的市占率大致維持在6成上下，資金向龍頭資產高度集中，顯示地緣政治緊張、宏觀經濟的不確定性對市場衝擊很大。

幣安研究院認為，去年加密貨幣震盪劇烈，主因包含新政府政策、關稅、政府停擺與AI等影響，不過同時，機構資金也因政策開放而流入比特幣ETF，比特幣市場面轉強，逐漸被視作宏觀金融資產。

此外，去年也是穩定幣快速發展的一年，全球穩定幣總市值增長49%、達3050億美元的歷史新高，穩定幣年交易量達到創紀錄的33兆美元、日均交易量約3.54兆美元，已超越Visa的年處理量。歐洲、香港各國則紛紛推進穩定幣立法，台灣則有望在今年下半年推出台版穩定幣法案。

針對台灣的立法進度，金管會、央行預計透過「虛擬資產服務法（VASP）」設立穩定幣專章，採取僅限金融機構發行、必須維持法幣1比1足額準備金、用戶資產與自有資金明確隔離、並禁止對持有人付息等機制，作為台版穩定幣上路的前置條件。

台灣「虛擬資產服務法」草案已於去年底送交行政院，目標在2026年上半年完成立法、下半年配合授權子法公告後，讓首批合規穩定幣試行落地，同時將境外穩定幣交易納入許可與外匯申報框架，與歐盟MiCA等國際規範接軌。

