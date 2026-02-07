幣圈大逃殺1》比特幣大跌 加密專家怎麼看後市？

比特幣近日大跌到6萬美元價位。（示意圖，彭博）

〔記者歐宇祥／台北報導〕農曆春節期間，台灣各類投資市場都休市，不過國際、以及加密貨幣交易不停。近期比特幣（BTC）表現相對壓抑，價格甚至跌到6萬出頭美元，引來59萬人報倉，被形容又一次幣圈大逃殺。加密貨幣市場變動一向快速，本多有專家正向看首季與今年，但線下似乎又進入四年循環，恐會陷入下跌。

加密貨幣產業專家指出，近日比特幣大跌幅度是歷史少見，台灣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻指出，比特幣與那斯達克100波動率指數呈高度關聯，當傳統機構資金趨向規避時，比特幣會率先成為停損的首選目標，加上美國經濟數據拖累，資金正集體撤離所有具風險屬性的資產。

截至2月5日，比特幣跌到6萬美元，最低一度下探60062美元、只差一點就跌到5萬美元，不僅回吐去年（2025）漲勢，對比去年10月高點也已腰斬，全球加密市值在短時間內大幅蒸發，超過59萬人爆倉，震盪劇烈。而專家對後續走勢也不太樂觀。

不過，針對2026年區塊鏈產業走向，區塊鏈產業龍頭幣安（Binance）近日發布分析。今年產業仍有望見證大規模的資金注入市場，主要驅動因素包含美國「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）簽署，其結構性退稅的1000至1500億美元將在首季進入市場。

幣安也認為，今年美國共和黨的議程目標納入比特幣儲備編入法律，有望授權財政資金直接進入加密貨幣市場、購買比特幣，除奠定美國為比特幣大國的地位外，也將挹注大筆資金進入。

但同時，彭云嫻也提醒，近期美國總統川普並未對幣市表態，白宮、銀行與加密貨幣產業在「數位資產市場清晰法案《Clarity Act》」持續拉鋸，爭論穩定幣獎勵、DeFi監管等焦點，立法協商進度也是市場波動因素之一。

不過，機構與專家仍然認為，各國持續推進監理架構，對產業而言也是正向推力，也是重燃市場的火種之一，若首季能通過《Clarity Act》，釐清加密貨幣主管機關與鏈上資產發行規則，將是另一利多，也有望再加強機構對加密貨幣市場的投資力道。

