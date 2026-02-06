熱錢大逃殺！新台幣收31.678元、創逾9個月新低

熱錢大逃殺！新台幣創9個月新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股開低走高收小黑，新台幣兌美元匯率卻在美元走強以及外資熱錢持續匯出下，盤中一度下探至31.699元，距離31.7元價位僅一步之遙，惟尾盤央行調節，最後收在31.678元、貶值3分，匯價連3黑，且創下去年5月以來逾9個月新低，成交量則放大至22.215億美元。

美企業裁員數字創高，美科技股重挫，連動台股今日再度跳空開低，不過低接買盤浮現，最後只小跌18.35點，收在31,782.92點，三大法人合計賣超192.26億元，其中外資續砍台股71.52億元。

請繼續往下閱讀...

匯銀人士指出，外資昨日賣超台股逾700億元尚未消化完畢，今日又賣超71.52億元，是台幣走貶的主因；加上美元近期走勢偏強，即使出口商也逢低進場拋匯、央行亦適時提供美元流動性，仍不敵外資熱錢匯出，在外資賣壓未明顯減輕前，台幣恐維持偏弱整理。

不過，下週台股將於2月11日封關，預期封關後少了外資，新台幣匯價回歸出、進口商例行拋補，整體量能將大幅降溫，波動也有望降低。此外，市場預期美國政府可望於下週重新開門，通膨數據以及延遲發布的就業報告，亦將牽動金融市場走勢。

自上週美國總統川普宣布提名聯準會前任理事華許擔任聯準會理事以來，美元指數由低點反彈，加上近期全球股市高檔震盪、避險情緒升溫，帶動美元獲得支撐，主要亞幣普遍承壓，僅人民幣相對有撐，日圓、韓元本週均明顯走貶。

根據央行統計，今日截至下午4點，美元指數上漲0.17%；日圓反彈0.13%、人民幣升值0.01%；韓元大貶0.26%、台幣貶值0.09%、新幣貶值0.03%。新台幣本週貶值2.1角或0.66%，週線翻黑；相較之下，日圓大貶1.97%、韓元重挫1.95%、新幣貶值0.58%，僅人民幣升值0.12%。

