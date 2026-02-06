PwC成立台美平台，提供北美投資一站式服務。（資誠提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕面對全球供應鏈重組與市場版圖變化，北美成為台商海外投資的關鍵地區。PwC成立台美一站式服務平台，結合台灣與美國在地會計師與律師，提供北美包括稅務與法規、併購與選址、海關與貿易、人才與組織、墨西哥供應鏈、美商回台上市等全方位投資服務。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，根據PwC Taiwan「2026 全球暨臺灣企業領袖調查報告」，近4成台灣企業鎖定美國作為首選投資地，要在北美市場穩健落地並擴張，企業須前置規劃、整合資源，以系統化方式降低不確定性。

PwC Taiwan將與PwC US合作，攜手打造台美一站式服務平台，提供雙語、無縫銜接的全方位支援。兩地會計師協助企業規劃美國市場進入與擴展，涵蓋策略、稅務、交易、審計、法務、監管及人才組織等，透過單一窗口、專屬跨境指南及跨時區協調，加速推動執行，降低風險，確保合規，以促進台灣企業順利在北美布局。

資誠美國業務負責人蘇宥人表示，企業赴美投資分為三階段：一是投資規劃，依據公司適性選擇最優的公司形態與稅務結構；二為營運啟動，依據行動計劃啟動營運，部署金流、人力與據點；三是永續經營，確保長期合規，進行風險控管與布局未來。

普華商務法律事務所合夥律師楊敬先表示，從稅務與法規面向來看，美國在聯邦、州與地方層面設有多重規範，涵蓋所得稅、銷售稅、財產稅與薪資稅，以及公司治理、許可與執照、監管合規等。企業應及早完成架構設計並健全文件紀錄，以降低稽核風險、優化有效稅率，同時維持跨境資金流動、智慧財產布局與供應鏈配置的策略彈性。

PwC US 稅務服務合夥人方振錚指出，為吸引投資並促進經濟成長，美政府針對特定產業提供稅務優惠，如半導體及新能源。台灣企業拓展美國市場應尋求專業建議，確保取得符合企業需求的稅務減免，並重視非稅務風險，建立跨部門治理架構與定期內部稽核機制，加強員工培訓及流程標準化，降低潛在法律風險。鑑於美國法規繁複且經常更新，企業需持續關注政策動態（如州及地方稅、薪資與移民、人資與僱傭、資料隱私與出口管制等），將合規要求整合於策略規劃與日常營運中。

另，資誠普華國際財務顧問公司執行董事洪惠玲表示，選址左右企業的長期競爭力。美國各地在聯邦與州層級的獎勵政策、勞動力條件、物流樞紐、能源成本、許可時程與在地社群參與度上差異顯著。透過系統性評估「獎勵組合」（聯邦、州與地方計畫的疊加運用），可大幅優化投資經濟性與現金流表現。

