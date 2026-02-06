自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

運力供過於求 貨運運價指數又跌3.81％

2026/02/06 16:42

根據今天出爐的上海出口貨櫃運價指數（SCFI）較上週跌了3.81%。（陽明提供）根據今天出爐的上海出口貨櫃運價指數（SCFI）較上週跌了3.81%。（陽明提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕根據今天出爐的上海出口貨櫃運價指數（SCFI）下跌至1266.56點，較上週跌了3.81%，各主要航線運價皆呈現下跌走勢，攬貨業指出，短期內運價仍受運力供過於求影響，3月運價能否順利調漲尚不明朗。

美西線每FEU（40呎櫃）運價1801美元，較上週下跌66美元，跌幅3.54%；美東線每FEU運價2530美元，較上週下跌75美元，跌幅2.88%；歐洲線每TEU（20呎櫃）運價1403美元，較上週下跌15美元，跌幅1.06%；地中海線每TEU運價2291美元，較上週下跌133美元，漲幅5.49%。

近洋航線東南亞航線每TEU下跌22美元，達461美元，較上週下跌4.55%；日本關西、關東航線每TEU運價分別為312美元和321美元，皆與上週持平韓國每TEU運價139美元，較上週跌了3.47%。

波斯灣線每TEU運價917美元，下跌80美元，跌幅8.02%，南美線（桑托斯）每TEU運價1136美元，小漲5美元，漲幅0.44%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財