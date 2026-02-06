運力供過於求 貨運運價指數又跌3.81％

根據今天出爐的上海出口貨櫃運價指數（SCFI）較上週跌了3.81%。（陽明提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕根據今天出爐的上海出口貨櫃運價指數（SCFI）下跌至1266.56點，較上週跌了3.81%，各主要航線運價皆呈現下跌走勢，攬貨業指出，短期內運價仍受運力供過於求影響，3月運價能否順利調漲尚不明朗。

美西線每FEU（40呎櫃）運價1801美元，較上週下跌66美元，跌幅3.54%；美東線每FEU運價2530美元，較上週下跌75美元，跌幅2.88%；歐洲線每TEU（20呎櫃）運價1403美元，較上週下跌15美元，跌幅1.06%；地中海線每TEU運價2291美元，較上週下跌133美元，漲幅5.49%。

近洋航線東南亞航線每TEU下跌22美元，達461美元，較上週下跌4.55%；日本關西、關東航線每TEU運價分別為312美元和321美元，皆與上週持平韓國每TEU運價139美元，較上週跌了3.47%。

波斯灣線每TEU運價917美元，下跌80美元，跌幅8.02%，南美線（桑托斯）每TEU運價1136美元，小漲5美元，漲幅0.44%。

