台塑看好農曆春節後補庫存 估3月營收大幅回升

台塑看好農曆春節後補庫存，3月營收大幅回升。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕雖然1月營收因歲修微幅下滑，不過台塑（1301）指出，農曆春節後中國下游加工廠陸續復工，且進入塑料需求傳統旺季，預期客戶庫存去化後，開始回補庫存，加上近期石化產品價格上漲，估計3月營收不僅比2月大幅回升，也可望高於1月。

台塑指出，首季為配合中油天然氣管線施工（2月17至18日）及四輕停車（2月11日至3月31日），今年首季共8個廠（仁武PVC/碱/VCM、麥寮AN/MMA/AE廠、林園VCM、寧波AE）歲修，比去年第4季6個廠（麥寮AN/MMA廠、林園PVC/VCM/AE、寧波AE廠）增加2個廠，預期開工率81％低於去年第4季84％。

請繼續往下閱讀...

雖然開工率低於去年第四季，不過，台塑認為，農曆春節後客戶陸續回補庫存，且進入季節性需求旺季，預期2月農曆春節連續假期後，下游加工廠客戶陸續復工，待庫存去化將回補庫存，且3月起為部分石化產品季節性需求旺季，市場買氣增溫，有利產品銷售。

台塑也分析，近期因美國冰風暴，石化產品出口亞洲數量減少，且中國取消出口退稅政策，市場預期石化產品價格上漲，增加採購量、推升價格，但首季適逢農曆春節，部分下游客戶停工，且出貨天數較少，加上歲修廠數比去年第4季增加，開工率降低，產銷量減少，粗估首季營收仍較比去年第4季略為衰退。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法