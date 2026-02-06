AI需求強勁!南亞宣布電子材料事業部門春節不停機。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕持續受惠於AI伺服器、高效能運算與高速網通需求強勁，南亞（1303）宣布，電子材料事業部在2月春節期間不停機。

南亞表示，在電子材料方面，首季受惠於AI伺服器、高效能運算與高速網通需求強勁，且銅價維持高位，及電子級細絲市場供給緊張，帶動售價提升，因此，估計營收略增，因此2月春節期間不停機，不過，由於物流運輸受限，粗估會較1月營收略減；此外，環氧樹脂部分逐步提升應用於電子、複材的高值化產品銷售比重，營收穩定。

不過化工產品因全球需求疲弱、復甦緩慢及產業供過於求，多數化工產品行情仍偏弱，且春節下游停工、影響交運。

至於聚酯產品方面，南卡廠客戶年底庫存調降後需求逐漸恢復，銷售量提升，台灣廠與中國廠因春節客戶停工，恐影響出貨量2月營收也較1月微幅下滑。

針對塑膠加工產品，由於拓展應用至醫材、車材、環保等高附加價值領域，提升高值化、差異化產品比重，雖然受春節影響，但估計首季與去年第四季持平。

