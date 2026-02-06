研華1月營收年月雙增 創歷史單月新高

研華預期公司今年AI相關營運動能將較去年顯著提升。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦龍頭廠研華（2395）營運正式走出低谷期，2026年開局打破歷年紀錄，1月營收70.60億元，月增17.95%、年增23.14%，創下單月歷史新高。管理層看好AI已成為邊緣運算設備的標準配備，帶動醫療、自動化與機器人等應用快速成長，預期公司今年相關營運動能將較去年顯著提升。

根據研華統計，以1月世界各地營收表現來看。北美年增11%，歐洲年增17%，韓國市場年增35%，此外，由於台灣、中國去年1月適逢農曆春節、對比基期較低，因此營收成長幅度強勁，分別年增105%與73%，新興市場為個位數年增，而日本則表現持平。

若以各個事業群表現而言，智能系統事業群 （iSystems）、物聯網自動化事業群 （IAutomation） 、智能服務事業群 （iService） 年對年成長分別為18%、45%及20%；嵌入式事業群 （Embedded Sector） 整體年增29%，其中的嵌入式運算與周邊系統 （EIoT） 、應用電腦事業群（ACG） 分別年增29%與30%。

在整體架構上，研華已建構從邊緣嵌入（Edge Embedded）、邊緣AI到企業本地端的AI伺服器、一共三個層面的硬體布局，同時結合自家軟體平台，強化軟硬體整合能力。透過完整架構與軟體整合，有助於協助客戶縮短導入時程，加速AI在產業端落地。

研華近年與輝達（NVIDIA）的合作重心隨著AI應用演進，逐步從雲端延伸至邊緣與實體世界的Physical AI，並聚焦機器人、醫療及企業本地端伺服器等應用場域。展望後市，研華看好今年AI應用將明顯放量，特別是在機器人與本地端AI落地進度加速之下，整體成長動能有望較去年顯著提升。

