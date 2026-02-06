全球AI需求狂飆 去年自由港區貿易值創新高首破6兆

受惠全球AI相關產業需求爆發，交通部航政司今天表示，去年自由貿易港區營運績效再創新高，突破6兆元大關，較前年3兆元翻倍成長。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕受惠全球AI相關產業需求爆發，交通部航政司今天表示，去年自由貿易港區營運績效再創新高，突破6兆元大關，較前年3兆元翻倍成長；其中光是桃園航空自由港區的貿易值就超過5兆元，較前年2.4兆元成長約1.1倍。

「六海一空」自由港區是從2004年開始營運及發展，航政司司長韓振華表示，前年貿易值首度突破新台幣3兆元，受惠於近年全球人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）的快速發展，我國半導體高階產品出口展現強勁成長動能，帶動自由港區去年營運績效再創新高，全年貿易值翻倍成長，突破6兆元大關，再締歷史新猷，期盼今年貿易值能再創新高。

韓振華表示，其中桃園航空自由港區去年貿易值超過5兆元，較前年2.4兆元成長1.1倍，貨量也增加近5成達5萬噸。為因應AI產業發展需求已再投資32.5億元，建設H棟加值廠房，並於去年11月啟用，目前已有鴻海旗下的鴻佰科技公司進駐，其他廠家陸續洽談中，預計可再創造1000億元貿易額，提供800個就業機會。

韓振華指出，聯邦快遞（FedEx）看好台灣航空貨運市場發展，因此預計在桃園機場擴大投資「聯邦快遞桃淵國際機場轉運中心」，預計今年3月初舉辦啟用典禮。

在海港自由港區方面，韓振華指出，在油品、半導體類電子產品國際市場維持高度需求下，去年貿易值達8888億元，較去年6356億元成長4成，貨量則成長1成達702萬噸。

韓振華表示，去年共完成220車道eTag輔助車牌辨識系統，推動海港智慧化建設；另台北港智慧車輛園區已於去年4月取得營運許可，預計今年3月會先啟用新車整備（PDI）中心，先提供新車交車前的檢測及加值服務，明年第1季再啟用物流中心，預估全面啟用後汽車每年處理量可達25萬到30萬輛，將創造1270億元產值及增加700個就業機會。

韓振華說，為擴充海港自由貿易港區營運規模及發展空間，港務公司推動高雄港中島商港區第46-57號碼頭（16.24公頃）劃設成為自由貿易港區，提供業者經營倉儲、物流等多元業務，並可結合鄰近工業區、課稅區產能進行委託加工，創造更多產業加值優勢。

