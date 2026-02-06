CSP需求持續 邁科1月營收雙位數年增

邁科元月營收為3.14億元。圖正中央者為董事長趙元山、右為總經理林俊宏、左為副總陳建亨。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱模組廠邁萪科技（邁科，6831）今日公告元月營收為3.14億元，微幅月減、不過年增達72.04%。法人認為，受惠CSP（雲端服務供應商）客戶訂單持續放量，今年高階氣冷產品出貨將持續放大、水冷也有望同步成長，營運動能續強。

研調機構集邦（TrendForce）指出，北美CSP持續加大AI基礎設施投資力道，同步帶動通用型伺服器進入新一波汰換與擴張週期的雙重動能推升，預估今年全球伺服器出貨量年增率將擴大至12.8％。

集邦也說，今年AI伺服器成長動能更為強勁，出貨量年增幅度可望超過28％，顯示AI應用需求持續升溫隨著AI晶片升級，算力提升將促成單晶片熱設計功耗（TDP）持續上升，水冷散熱供應鏈將持續成長。

法人指出，邁科主要CSP大客戶正處於產品轉換階段，新一代產品預計於第二季正式推出，隨著客戶啟動拉貨，邁科散熱模組出貨量可望明顯放大，且以2.5D VC等較高階技術的氣冷散熱產品為主，有助於優化產品組合並提升整體獲利能力。

此外，在液冷散熱產品方面，今年下半年可望開始出貨，受惠客戶需求升溫，相關業務可望出現顯著成長。本土金控旗下投顧研究機構亦指出，2026年在CSP大客戶ASIC散熱產品供應比重提升，加上新產品單價走升帶動下，邁科來自ASIC營收增幅估計可望超過200%，成為推升整體營收的重要成長引擎。

展望今年營運，在CSP大客戶持續拉貨帶動下，邁科高階氣冷散熱產品出貨量將逐步放大，水冷散熱產品亦有機會同步放量成長，推動公司產品組合持續優化，並進一步墊高整體平均售價（ASP）。

