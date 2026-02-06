金虎爺發威！台中信女這樣挑刮刮樂 幸運刮中100萬

台彩表示，台中1位中年女性每次到彩券行都會先向金虎爺上香參拜，近日幸運刮中100萬元。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，金旺發彩券行，據台中市西屯區重慶路「金旺發彩券行」代理人呂先生轉述，1位年約50歲的女性，每次來彩券行都會先向店內供奉的金虎爺上香參拜，再開始挑選刮刮樂；當天她指名要買「2000萬超級紅包」，一邊默念老公的生日號碼一邊挑選，先是買尾數7號刮中5000元，接著再挑選尾數19號，她直接刮開條碼對獎，投注機顯示「未授權兌獎」讓她愣了一下，趕緊把票面全部刮開仔細核對，才發現竟刮中100萬元，她又驚又喜地感謝金虎爺庇佑以及老公生日帶來的好運。

另，據桃園市大溪區民權東路「喜來盈彩券行」代理人謝小姐描述，1位年輕男子剛訂好春節要帶著全家去韓國旅遊的機票，這筆旅費讓他荷包大失血，正在為查找平價民宿而苦惱，剛好路過彩券行，注意到櫃檯旁擺了財神爺神像，心想若財神爺能幫忙「加菜」就好了，他一眼就看中距離最近的一張「2000萬超級紅包」，心裡想著：「財神爺，離你這麼近，求你給我一點力量吧！」他刮到一半驚喜瞪大眼睛狂笑，拿著彩券興奮地說：「天啊！真的刮中100萬元，這下不必省錢住民宿，讓全家直接升等住首爾五星級飯店，感謝財神爺，讓小資旅遊瞬間升級變成豪華孝親之旅！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法