聚焦功能性食品 日本麒麟控股擬出售「四玫瑰」波本威士忌品牌

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本大型飲料製造商麒麟控股株式會社6日宣布，將把美國波本威士忌品牌「四玫瑰」（Four Roses）出售給美國葡萄酒巨頭E.&J.加羅酒莊（E.&J. Gallo Winery），出售金額最高可達1200億日圓（約242億台幣）。

《日經中文網》及《路透》報導，麒麟控股表示，將藉由此舉調整業務結構，並重新分配資源，將投資重點集中到健康食品等健康科學領域，包括功能性食品，並將其視為關鍵成長領域，希望在今年第2季完成這筆交易。

「四玫瑰」品牌誕生於1888年。麒麟控股於2002年從英國烈酒巨頭帝亞吉歐和法國保樂力加手中收購，目前該品牌在美國、歐洲和日本等地展開業務，在日本銷售「四玫瑰波本」等產品。2024年12月，該業務銷售額年增12％，達到274億日圓，業務利潤年增12％，為101億日圓。

《金融時報》去年10月曾報導麒麟計畫出售「四玫瑰」，以擺脫日本低迷的烈酒業務，專注於其醫療保健業務。麒麟旗下擁有飲料和啤酒業務，以及一家名為「協和麒麟」（Kyowa Kirin）的製藥子公司。

在啤酒等酒類領域，受人口減少和健康意識增強的影響，市場持續呈現萎縮趨勢。麒麟控股將包括健康食品在內的健康科學業務定位為新的盈利支柱。近年來，公司相繼收購澳洲大型健康食品企業及FANCL。公司力爭到2030年12月，將該業務的銷售額較2024年12月提高7成，達到3000億日圓。

