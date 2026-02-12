LTN經濟通》無可取代的金屬 實質需求勝金銀

多種市場因素都正推升銅價屢創歷史新高。（路透）

LME銅價1月底突破14000美元/噸

〔財經頻道／綜合報導〕在全球能源轉型與電氣化浪潮加速推進下，銅已成為不可或缺的核心原料。儘管業界不斷研究替代材料，但在價格、導電性與穩定性等關鍵性能上，迄今仍難以找到可全面取代銅的方案。在中國需求回溫、結構性供給受限，以及人工智慧（AI）與資料中心產業快速擴張等多重因素推動下，國際銅價近期屢創新高。倫敦金屬交易所（LME）銅價於1月底首度突破每公噸1萬4000美元關卡，市場震撼。

《路透》報導，在投機資金持續湧入、對未來需求的樂觀預期升溫，以及美元走弱與地緣政治不確定性支撐下，LME三個月期銅一度單日大漲11%，觸及每公噸14527.50美元的歷史高點，創下近15年來最大單日漲幅。儘管隨後價格回落至約13612.50美元，漲幅收斂至4%，但市場波動顯示銅市已進入高度敏感狀態。

專家日前指出，銅價寫下多年來最大單日漲幅，主因是中國多頭資金的強烈投機性交易。示意圖。（法新社）

中國投機性資金炒作？

英國布里塔尼亞環球市場（Britannia Global Markets）分析師威爾許（Neil Welsh）指出，此波急漲很大程度來自中國多頭資金的投機性操作。他表示，投資人押注美國經濟成長轉強，以及全球在資料中心、機器人與電力基礎建設方面的支出將持續擴大，促使資金流向基本金屬市場。

交易員也觀察到，資金由金融資產轉向實體資產的外溢效應，同樣推升了黃金、白銀等貴金屬價格，反映地緣政治緊張與避險需求升溫，進一步為銅價提供支撐。

從基本面來看，多數研究機構仍對銅市中長期前景保持審慎偏多態度。惠譽解決方案（Fitch Solutions）旗下BMI在最新報告中，維持2026年銅價年均預測為每公噸1萬1000美元，認為供給趨緊與淨零轉型相關需求，將持續支撐銅市多頭結構。

BMI預期，2026年全球銅市將由過去的輕微供給過剩，轉為供不應求，主因在於精煉銅產量成長顯著放緩。BMI估算，2026年精煉銅產量年增率僅1.1%，明顯低於2025年的2.7%；同時，礦山供應在2025年多次受阻後，雖有逐步復原跡象，但短期內仍難以大幅改善精礦緊張局面。

BMI原先預估銅在 2025 年僅有小幅供給過剩的情況，如今出現反轉，主因在於精煉銅產量成長明顯放緩。圖為銅礦。（路透）

電動車、風電、太陽能均需用銅

從更長期角度觀察，BMI認為銅市結構性供給缺口恐將持續存在。隨著全球綠色轉型加速，銅幾乎貫穿所有關鍵環節。根據國際能源總署（IEA）資料，一輛純電動車平均需用銅約53.2公斤，遠高於傳統燃油車的22.3公斤；在發電端，離岸風電、陸域風電與太陽能發電，每百萬瓦所需銅用量也顯著高於燃煤電廠。

BMI指出，除了能源轉型，全球建築產業的成長亦將持續支撐銅需求，這類需求即便不直接來自綠能，也將加劇整體供需缺口。該機構預測，在供給成長長期落後於需求擴張的情況下，銅價至2034年上看每公噸1萬7000美元。

標普全球（S&P Global）亦在最新報告中指出，AI、國防與機器人產業的快速發展，將於2040年前把全球銅需求推升50%。若礦業投資與回收體系未能同步擴張，全球銅市每年恐出現超過1000萬公噸的供給缺口。

離岸風電的銅需求，遠高於燃煤電廠。（法新社）

銅價短線存修正風險

不過，市場短線仍存在修正風險。《路透》最新基本金屬調查顯示，分析師預估2026年銅價平均漲幅約20%，但1月的暴衝行情被視為過熱。31位分析師對2026年LME現貨均價的中位數預測為11975美元，最高預測為13250美元，明顯低於近期創下的歷史高點，顯示短期內實體需求縮手與價格回檔的可能性不容忽視。

整體而言，銅市正站在短線波動與長期多頭結構交會的關鍵時點，供給瓶頸與新興需求的角力，將持續牽動全球基本金屬市場走勢。

