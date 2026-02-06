台塑四寶1月營收出爐 台化月增逾1成

台塑四寶1月營收出爐，僅台塑歲修微減。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶1月營收出爐!以成長幅度來看，台化（1326）表現最佳、南亞（1303）次之，台塑化（6505）小幅增加，台塑（1301）則因歲修之故小幅下滑。

台化指出，1月營收250.4億元、月增14%。由於去年12月SM因應市況安排產線降載停車，1月開動率提升，產銷量增加9億元；PX市況改善，增加外售8.8億元，萃餘油回售台塑化增加2.8億元。

南亞1月營收228.7億元、月增3.5%。除化工產品因EG降低銷售量致營業額略減以外，其他各產品營收都比上月增加，其中電子材料產品受惠於AI及周邊需求強勁，業績增加最多，營收連續7個月成長；聚酯產品則因美國聖誕節假期後下游開工，銷售量及營收上揚；塑膠加工產品在農曆年前建材、飾品、包裝材需求貢獻之下，營收也比上月成長。

至於台塑化受杜拜原油微幅下滑之故，台塑化1月營收531.74億元、增幅0.4%。

台塑1月營收138.91億元、微幅衰退2.9％，主要是1月麥寮AN廠、MMA廠及寧波AE廠安排歲修，產銷量減少，因此1月AN、MMA及AE銷售量，合計比2025年12月減少1.1萬噸。

