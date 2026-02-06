澳門英皇娛樂酒店變賣大廳金磚 套現逾4億

澳門英皇娛樂酒店證實，已用約9970萬港元的價錢，出售大廳共78塊金磚。（圖擷自微博）

〔財經頻道／綜合報導〕國際金價日前狂飆，有網友發現，位於澳門的英皇娛樂酒店大廳原本鑲嵌的78塊黃金，在今年1月底突然全數撤走，引起熱議，英皇娛樂酒店隨後發布公告證實，已用約9970萬港元（約新台幣4.07億元）的總價出售，扣除相關成本後，獲利約9020萬港元（約新台幣3.68億元）。

綜合港媒報導，澳門英皇娛樂酒店以大廳中央的「黃金大道」聞名，由78塊總重78公斤的999.9純金金磚砌成，每塊金磚都有獨立編號。

今年1月30日，有網友發現，位於大廳的金磚全部消失，懷疑被工作人員連夜撤走。對此，工作人員表示，黃金在1月29日晚間被撤走，並聲稱，撤走黃金與金價上漲無關，是酒店內部裝修所需。

不過，英皇娛樂酒店最新公告表示，這批金磚過去20年鋪設於大廳主要通道，用於營造賭場奢華形象並吸引人流。隨著集團終止博彩業務並推動酒店轉型，相關區域將進行翻新及重新布局，金磚已不再符合未來主題。

董事會指出，目前金價處於高點，加上市場環境有利，這次的出售恰逢適當時機，釋放資產價值，同時也可以節省日後與金磚有關的保全及保險支出。

據報，這批貴金屬原始買入價格及帳面價值約940萬港元（約新台幣3839萬元），以9970萬港元（約新台幣4.07億元）賣出，收益約9020萬港元（約新台幣3.68億元），代表英皇娛樂酒店持有這些金磚20年間升值超過9倍。

除了貴金屬價格高漲，也有人士指出，英皇集團正背負巨額債務，因此許多網友猜測，英皇娛樂酒店出售這些黃金是為了緩解資金壓力，只能說明經濟下行的嚴重程度，已經遠遠超出想像，作為旅遊熱門城市的澳門，今年有很多店鋪都關門了。

