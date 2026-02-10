LTN經濟通》鴿皮鷹骨？讓全球金融驚恐的Fed主席人選

美國總統川普在1月30日正式宣布提名華許 出任下一任聯準會主席。（路透）

華許並非「聽話的鴿派」

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普近日公開表示，他提名的聯準會（Fed）主席人選華許（Kevin Warsh）必須認同其偏好低利率的立場，甚至直言「如果他想升息，就不可能得到這份工作」。這番言論迅速被市場解讀為，華許是「川普要降息」的象徵性人選。然而，多數分析指出，若僅以降息立場理解華許，反而可能忽略他能從眾多候選人中脫穎而出的真正原因。

分析認為，川普此次挑選Fed主席，並非單純尋找一位「聽話的鴿派」，而是希望人選同時具備「可控、可用、可對外說服市場」三項條件。華許的獨特之處，在於他既非學院派官僚，也不是純粹的市場派，而是少數兼具央行經驗、華爾街視角與制度改革論述的政策人物。

華許曾於2006至2011年擔任聯準會理事，在2008年金融海嘯期間，是聯準會對華爾街與市場溝通的重要窗口。當時聯準會啟動史無前例的量化寬鬆（QE）政策，大量購買國債與抵押貸款證券以穩定金融體系。多數決策官員認為這是避免經濟崩潰的必要手段，但華許卻在內部反覆警告，過度擴張資產負債表將扭曲資產價格，並埋下長期通膨風險。

2010年華許堅定反對QE2

2010年，當聯準會準備推出第二輪量化寬鬆（QE2）時，即使失業率仍接近10%，華許仍是最堅定的反對者之一，因而被市場貼上「鷹派中的鷹派」標籤。這段經歷，使他在貨幣政策史上留下鮮明印記，也成為市場重新審視其立場的重要背景。

若要真正理解華許的政策核心，觀察其長期在《華爾街日報》（WSJ）的投書，比單次談話更具參考價值。過去十年間，華許多次撰文批評聯準會的政策框架與治理結構。其中，他在2025年底發表的〈The Federal Reserve’s Broken Leadership〉一文，直指聯準會決策過程已陷入「團體迷思」，過度依賴所謂「數據依賴」，卻缺乏一套穩定、基於規則的政策框架。

華許在多篇文章中反覆警告，聯準會已陷入「財政主導」（Fiscal Dominance）的危險狀態。他認為，過度膨脹的資產負債表，實質上成為政府龐大財政赤字的隱形融資工具。為扭轉此局面，他主張仿效1951年的《財政部—聯準會協議》（Treasury–Fed Accord），重新劃清貨幣政策與財政政策的界線，讓聯準會回歸真正的獨立性。

這套思維，也與白宮當前高度依賴擴張性財政政策的路線，形成潛在矛盾。市場因此質疑，華許雖以「利率過高」的立場獲得提名，但其核心理念未必與川普的長期政策方向完全一致。部分分析甚至認為，華許未來在聯邦公開市場委員會（FOMC）內部，恐難以長期取得穩定多數支持。

川普與華許如何相處 充滿變數

影響華許思想轉變的關鍵人物之一，是傳奇投資者史丹利．德雷肯米勒（Stanley Druckenmiller）。華許於2011年離開聯準會後，加入德雷肯米勒的家族辦公室，雙方共事逾15年。德雷肯米勒曾形容兩人關係「情同父子」，使華許逐漸從傳統央行官員，轉化為兼具市場操作視角的宏觀政策思考者。

分析指出，華許近年看似從強硬鷹派轉向較具彈性的立場，實際上並非政策信仰動搖，而是決策重心的轉移——從單純關注通膨目標，轉向評估市場對政策的承受能力與流動性反應。這種「操作層面的鴿派」，反而讓他在政治層面更容易被川普陣營接受。

總體而言，華許並非單一政策立場的化身，而是一位試圖重塑聯準會制度邏輯的改革派人物。川普選擇華許，短期內或許是為了傳遞降息訊號，但中長期而言，雙方在央行獨立性與財政角色上的分歧，恐將成為下一階段市場必須面對的新變數。

