美印達貿易協議 印度準備砸800億美元買波音飛機

印度商業與工業部長戈雅表示，新德里已準備向波音下單，訂單總價值將達800億美元。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕據報導，印度商業與工業部長戈雅（Piyush Goyal）表示，新德里已準備向美國飛機大廠波音（Boeing）下價值高達800億美元（約新台幣2.53兆元）的訂單，表明新德里願意擴大與美國的貿易。

《CNBC》報導，戈雅週四（5日）表示，光是對印度對飛機的需求就接近800億美元（約新台幣2.53兆元），這些訂單尚未下達，但已經準備就緒。戈雅補充，如果加上引擎和其他零件，從美國的進口額光是飛機一項就將超過1000億美元（約新台幣3.17兆元）。

戈雅也提到，未來5年內，有可能從美國採購價值約至少5000億美元（約新台幣15.87兆元）的商品，但他也澄清，與華府達成的貿易協議中並沒有明確的投資承諾。

在印度與歐盟達成貿易協議1週後，美國總統川普週一（2日）在社群發文宣佈，華府和新德里已達成貿易協議。川普表示，美國將把對印度商品的關稅降至18％，而新德里將把對美國商品的關稅降至零，用美國和委內瑞拉的石油供應取代俄油，開放農業等敏感市場。

印度總理對於關稅削減表示欣喜，因為來自印度的商品進入美國之前要被徵收50％，但他沒有回應川普透露的其他任何細節。儘管專家們一致認為印度將從美國購買更多商品，但他們表示，從華盛頓購買價值5000億美元（約新台幣15.87兆元）的商品目標「有點勉強」。

2025會計年度，印度的商品進口總額為7202.4億美元（約新台幣22.86兆元），貿易逆差943億美元（約新台幣2.99兆元），其中來自美國的商品價值453億美元（約新台幣1.43兆元）。

