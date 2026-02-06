砸600萬住豪華養老院才8個月！7旬婦因「此事」心碎打包逃離

砸600萬住豪華養老院才8個月！7旬婦因此事心碎打包逃離。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕1名78歲老婦淺田佳惠（化名），自丈夫過世後，一直獨自住在公寓裡，隨著年齡的增長，不想給孩子帶來麻煩，於是砸3000萬日圓（約新台幣600萬）入住豪華養老院，然入住後，不僅便利商店不能隨意去，常1整天遇不到人說話，就連在自己房間吃麵包、喝水都被禁止，讓她徹底心碎，感覺自己像被控制，於是在入住8個月後，即使拿不回全部押金，她還是選擇逃離養老院，回到自己原來住處，過著自由自在的生活。

日媒報導，淺田表示，“自從丈夫去世後，我已經獨自生活了3年。每次在新聞上看到地震，我都會擔心，如果我摔倒了，會不會沒有人注意到？’”

請繼續往下閱讀...

隨著她的焦慮與日俱增，最終她決定入住1家入住費就要3000萬日圓，每月費用約20萬日圓（約新台幣4萬）的豪華養老院。

會選擇這家養老院是因為，廣告宣傳擁有完善的醫療和護理體系，即使需要護理，他也能安心入住的豪華養老院。淺田說：“我希望能夠按照自己的意願生活到生命的盡頭，不給孩子們帶來任何麻煩。我當時想，如果我來到這裡，我就什麼都不用擔心了。”

然而，搬進去後，就會逐漸覺得它與你預期的不符，淺田說，我們外出需要提前申請，返回時間也受到控制，我們現在連想去便利商店都不能隨心所欲了。

雖然養老院提供娛樂活動和季節性活動，但參與者感覺彼此之間的距離比預期的要大，營造了一種不熟悉的氛圍，有時候我打招呼，卻被無視。

與護理人員和照顧者的談話主要與工作相關，我經常會遇到一天不和任何人說話的情況，我覺得待在家裡的時候沒那麼孤獨。

她進一步指出，有一天，她對養老院食堂的飯菜失去了胃口，便想吃些自己在房間裡買的麵包，但1名工作人員警告他說：在房間裡吃東西和喝水是被禁止的，心想連這也不行，我心都碎了，感覺自己好像被控制了一樣。

就在同一天，淺田開始考慮離開，結果，在入住大約8個月後，他離開了這家機構，雖然我沒有拿回全部押金，但我重整旗鼓的願望比什麼都強烈。

她現在已經回到原來的公寓，繼續按照自己想要的方式生活，每週接受1次上門護理和兩次日托服務。

“我喜歡獨自購物，晚上邊看電視邊吃晚飯。雖然有時不太方便，但我感覺自己能做決定。”

