記憶體荒燒向輝達、30年來首次「斷更」! 業內曝 : 新遊戲顯卡將全面跳票

〔財經頻道／綜合報導〕全球 AI 熱潮引爆的記憶體供應吃緊，正深刻改寫半導體產業的優先順序。外媒最新指出，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）今年將不再推出面向遊戲玩家的新款 GPU，這是自1990年代成立以來，首次中斷年度遊戲顯卡更新節奏。

美媒《The Information》5日引述知情人士稱，這項決策凸顯了AI算力需求爆發，與記憶體供應鏈緊繃的雙重壓力。有業界爆料稱，這對一家以遊戲顯卡起家的公司而言，這是極不尋常的轉折，2026年也未必會推出新的消費級遊戲 GPU。

據報導，不少玩家早在今年CES展就感到不安，因為現場未見輝達對RTX 50 Super系列進行任何預熱宣傳。如今再傳出延後計畫，失望情緒進一步擴散。報導指出，輝達其實已完成 RTX 50 Super 系列的設計，但因記憶體晶片短缺，不得不將該產品的生產優先順序往後排。

目前，輝達正全力確保AI晶片所需的記憶體供應。在全球科技巨頭對 AI 算力近乎「病態式」的渴求下，高階記憶體產能早已被預訂一空，消費級顯卡所依賴的顯存顆粒，在供應鏈中被持續邊緣化。知情人士甚至警告，這種緊張局勢可能延伸至原本預計於2027年底啟動量產的下一代 RTX 60系列。

消息人士透露，受記憶體晶片短缺影響，輝達正在削減市售GeForce RTX 50系列顯卡的產量。過去一年，因供應不足，多款高階遊戲顯卡在零售與電商平台的價格明顯走高。以頂級的 GeForce RTX 5090為例，韓國某電商平台顯示，其售價上月已飆升至700萬韓元以上（約新台幣15萬元），相較一年前約2400美元（約新台幣近7.6萬元）幾乎翻倍。

對於延遲傳聞，輝達並未正面證實但回應稱，GeForce RTX 顯卡需求依然強勁，而記憶體供應受限，正持續出貨所有GeForce型號，並與供應商緊密合作，以最大化記憶體供應。

業界分析指出，輝達主要對手AMD在2026年同樣缺乏具高度威脅性的消費級 GPU 新品計畫。在高階遊戲顯卡市場「追兵稀少」的情況下，輝達現有的 RTX 50 系列足以支撐其市占，讓延後新品發布顯得更從容。

對全球數億名玩家而言，2026年恐怕將成為顯卡升級史上最平淡、卻也最昂貴的一段「真空期」。

